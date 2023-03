Caoa Cherry introduz a eletrificação da marca Hyundai no Brasil 

A Caoa inicia a pré-venda, de forma eletrônica, do SUV compacto Premium, Hyundai Kona. Segundo a marca, o Kona é um dos modelos produzidos pela Hyundai mais avançados tecnologicamente.

Para este momento da marca, o CEO da Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, anunciou a modernização de modelos produzidos na planta goiana da Caoa Montadora e a chegada de veículos inéditos ao Brasil.

Entre as novidades está a comercialização Hyundai Ioniq HEV (híbrido), que era oferecido apenas na Caoa Locadora. Outra novidade é a pré-venda do SUV Hyundai Kona nas versões híbrida e 100% elétrica. Além do SUV Tucson e a líder de segmento, camioneta comercial Hyundai HR, agora com uma tração 4x4.

Rede Caoa Hyundai

A Caoa declara que está iniciando uma nova era focada na comercialização virtual dos modelos Hyundai no Brasil.

A montadora seguirá contando com unidades de showroom nos principais centros do País e com uma moderna cadeia logística para realização de test-drives em domicílio - em todas as regiões do território brasileiro em que não houver showroom físico, além de promover ações de entrega delivery.

A pré-venda dos modelos Hyundai Kona serão iniciadas diretamente na página da Hyundai.

Novos modelos em 2023

Hyundai Kona

Kona Hybrid - Importado da Coréia do Sul e submetido a teste de inspeção pré-entrega chamado de PDI em Anápolis (GO), o Kona Hybrid é um SUV urbano premium novo no mercado brasileiro, que junto com o Ioniq HEV aumenta a oferta e a participação da Caoa Hyundai no segmento de carros híbridos.

O Kona Hybrid tem motor 1.6 GDI em conjunto a um motor elétrico, produzindo 141 cv de potência combinada (105 cv do motor à combustão e 43,5 cv do motor elétrico) e 27 kgfm de torque combinado (15 kgfm do motor à combustão e 17,3 kgfm do motor elétrico). A caixa de transmissão é de dupla embreagem com 6 marchas.

As baterias são de íon-lítio e o consumo de combustível é de 19,6 km/l na cidade e 17,4 km/l na estrada. Esses números de consumo conferem ao Kona HEV nota “A” no Inmetro.

O design do SUV urbano premium possui faróis e luzes de condução diurna, ambas Full LED, localizadas nos extremos da dianteira e invadindo as laterais do Kona. Ainda no para-choque dianteiro, surgem entradas triangulares separadas pela grade dianteira bipartida.

Nas laterais, destaque para o desenho exclusivo das rodas de liga-leve de 16 polegadas. Já as lanternas traseiras, em LED, divididas em duas peças auxiliam no preenchimento visual do veículo. O modelo tem molduras que envolvem todo o carro, nos para-choques dianteiro e traseiro, paralamas e seguindo também em toda área lateral.

Kona EV - O Hyundai Kona é um SUV urbano premium já vendido globalmente e o primeiro produto Hyundai com propulsão 100% elétrica no Brasil.

O SUV chega equipado com motor de 136 cv de potência máxima e torque de 40,3 kgfm que, acoplado a baterias com capacidade de 39,2 kWh, garantem 252 Km de autonomia conforme Inmetro.

O Kona EV que traz visual diferenciado em relação ao modelo híbrido graças, principalmente, à não necessidade de uma grade dianteira para arrefecimento do motor, além de utilizar rodas aro 17 polegadas.

Internamente, os dois modelos oferecem uma ampla lista de equipamentos, como: ar-condicionado digital, Direção Elétrica, freio de estacionamento elétrico com AutoHold, bancos dianteiros em material premium com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, motor com partida por botão, painel de instrumentos e multimídia 10,25 polegadas com Android Auto / Apple CarPlay e navegador integrado, Bluetooth com comando de voz, modos de condução, head-up display/visor frontal dos instrumentos, paddle shift no volante e coluna de direção com ajustes de altura e profundidade, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera traseira e carregador de celular por indução.

No quesito segurança, os modelos contam com airbags frontais, laterais e do tipo cortina, freios a disco traseiros, ABS, ESC, HAC, detector de ponto cego e sistema ADAS com piloto automático adaptativo, assistente de manutenção em faixa, assistente de saída de faixa e alerta de colisão frontal.

Hyundai Ioniq Hybrid

A Caoa Hyundai abriu as vendas para o fastback Ioniq Hybrid. O veículo é produzido sob uma plataforma exclusiva da Hyundai para carros híbridos com 4,47 m de comprimento e 2,70 m de entre-eixos.

Sob o capô, o Hyundai Ioniq Hybrid recebe um motor 1.6 litro GDi que desenvolve 105 cv de potência e 15 kgfm de torque com apoio de um motor elétrico que promete entregar 43,5 cv de potência e 17,3 kgfm de torque.

Com a combinação de motores o Ioniq Hybrid oferece 141 cv de potência e 27 kgfm de torque. Segundo dados homologados pelo Inmetro, o Caoa Hyundai Ioniq Hybrid faz 18,9 km/l rodando na cidade e 18,8 km/l na estrada.

Hyundai New Tucson

O modelo New Tucson é reapresentado em nova versão. O SUV Tucson já teve duas gerações anteriores (Tucson Flex e iX35) produzidas na planta de Anápolis (GO).

O modelo teve atualizações no visual externo dos faróis, lanternas, para-choques dianteiro e traseiro e rodas de 18 polegadas. Além disso, recebeu um novo painel de instrumentos com multimídia de 9 polegadas e adequação aos níveis de emissões da legislação Proconve L7.

Hyundai HR 4WD

Também produzido em Anápolis (GO), chega ao mercado a camioneta Hyundai HR, agora na versão 4WD. Líder de vendas em seu segmento desde o início da produção do veículo no Brasil.

O HR 4WD chega ao mercado brasileiro com a introdução de novos itens como seleção de tração 2WD / 4WD, DRL, ESC, painel de instrumentos com display de 3,5 polegadas e adequação aos níveis de emissões estabelecidos pela legislação Proconve L7.

Primeiro modelo Hyundai a ser produzido na Caoa Montadora, no ano de 2007, o HR obteve, segundo a marca, a liderança de vendas do segmento durante 15 anos consecutivos e está prestes a obter a marca de 100 mil unidades produzidas no Brasil.

Com 1.789 kg de capacidade de carga, o Hyundai HR 4WD está equipado com motor 2.5 litros Turbo Diesel, combinado ao câmbio manual de 6 marchas e torque máximo de 26 kgfm.

O HR 4WD dispensa a necessidade do motorista ter habilitação especifica para caminhões, podendo ser utilizada apenas a CNH na categoria B

