Stellantis começa 2023 na liderança no Brasil e na Argentina

A Stellantis começou o ano na liderança dos mercados brasileiro e argentino de automóveis e comerciais leves. Em janeiro, a empresa registrou 31,5% de participação de mercado no Brasil e 32,1 % de participação das vendas na Argentina.

O desempenho também foi positivo no mercado chileno, com 11,32% de participação.

A picape Fiat Strada e os Fiat Argo e Mobi, além do Jeep Compass, estão entre os dez modelos mais vendidos no mês no Brasil. Na Argentina, o Fiat Cronos foi o líder de vendas, seguido pelo Peugeot 208.

A Fiat encerrou o primeiro mês de 2023 mantendo a liderança do mercado brasileiro com 21,8% de market share e mais de 28,5 mil unidades emplacadas, com um crescimento de 1,9 ponto percentual comparado ao mesmo período do ano anterior.

Além disso, três modelos da Fiat estão no top 10 entre os mais vendidos do País: Strada, Argo e Mobi.

No total do mês de janeiro de 2023, a marca Jeep comercializou 8,5 mil unidades, conquistando 6,5% de participação nas vendas e a sexta posição no mercado brasileiro.

Com mais de 4 mil emplacamentos no mês, o Jeep Compass segue na liderança entre os SUVs médios no mercado brasileiro, com 44,4% entre os C-SUVs. O modelo também está entre os top 10 mais vendidos, considerando todos os segmentos.

As marcas Peugeot e Citroën encerraram o mês com a soma de mais de 3,5 mil unidades vendidas e 2,7% de market share, enquanto a Ram registrou 592 emplacamentos e 0,5% das vendas totais.

