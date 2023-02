Programa de assinatura Nissan Move já está disponível em todo o Brasil

O Nissan Move, programa de assinatura de veículos all inclusive da marca japonesa, está disponível em todos os estados do Brasil. O Nissan Move foi lançado em julho de 2022, em dez concessionárias, e atualmente possui mais de 180 lojas habilitadas no País.

Segundo a Nissan, o Move foi desenvolvido em parceria com a Mobilize Financial Services e disponibiliza a possibilidade de alugar carros da marca com mensalidades fixas que incluem assistência e benefícios.

O serviço pode ser contratado online ou nas lojas da marca, que também são o ponto de retirada do veículo.

É possível alugar qualquer modelo da marca como o Novo Kicks, a Nova Frontier, a Versa e o 100% elétrico Leaf.

Tudo Incluso

O sistema all inclusive (tudo incluso) da Nissan Move garante ao assinante itens como assistência 24 horas do Nissan Way Assistance e o suporte de uma rede de concessionárias com mais de 190 pontos em todos os estados e Distrito Federal.

Os planos disponíveis permitem a personalização, com opções que vão de 12 a 36 meses de contrato e também levam em consideração variações de quilometragem de rodagem por mês.

Como alugar pelo Nissan Move?

Para alugar um veículo Nissan basta acessar o site da marca, escolher o modelo; configurar a assinatura; selecionar período, quilometragem e mensalidade; fazer o cadastro no site e assinar. Após isso, é necessário enviar sua documentação.

Outros itens incluídos no Nissan Move All Inclusive

IPVA

Seguro

Revisões

Assistência 24 horas Nissan Way Assistance

Previsibilidade de gastos

Contratação 100% online ou na rede de concessionárias

Planos Flexíveis (por quilômetros rodados ou por meses)

Possibilidade de antecipação de parcelas com desconto

Atendimento de Pós-Venda na Rede Nissan em todo o país (190 pontos)

Tranquilidade

Qualidade Japonesa







