Fabrice Cambolive assume como CEO da marca Renault em fevereiro

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

Cambolive trabalhará com o Management Committee da marca Renault para consolidar o desenvolvimento sustentável e rentável

Fabrice Cambolive passa a ser o novo CEO da marca Renault a partir de 1º de fevereiro de 2023. Membro do Leadership Team do Renault Group, ele se reportará a Luca de Meo, CEO do Renault Group.

Em suas novas atribuições, Fabrice Cambolive trabalhará com o Management Committee da marca Renault para consolidar o desenvolvimento sustentável e rentável da marca Renault.

Cambolive também deve assegurar a transformação da marca, com o lançamento de 14 novos veículos até 2025, bem como sua expansão na Europa e em outros mercados mundiais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com 54 anos, Fabrice Cambolive, é formado pela Toulouse Business School. O executivo entrou para o Renault Group em 1992, tendo desempenhado diferentes funções em mercados internacionais durante 20 anos, nas áreas de vendas e marketing na Espanha, Suíça, França, Alemanha e Romênia.

Em 2011, foi vice-presidente de Vendas e Marketing para a Renault Rússia e Região Eurásia, tendo posteriormente assumido a função de presidente da Renault do Brasil, em 2015. Em 2017, foi promovido a vice-presidente sênior e presidente do Comitê da Região África – Oriente Médio – Ásia – Pacífico.

Em 2021, Fabrice Cambolive passou a ser vice-presidente sênior de Vendas e Operações da marca Renault, sendo responsável pela implementação do plano estratégico Renaulution em todos os mercados globais, e pela transformação do modelo de negócios da marca. Em maio de 2022, passou a ser COO da marca Renault.

Tags