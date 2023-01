Test-drive: Volvo XC40 100% elétrico é experiência prazerosa

Além de R$ 400 mil, é preciso maturidade para dirigir o Volvo XC40 Recharge Pure Electric. A montadora lista design, tecnologia de ponta, segurança, potência e compromisso com o futuro como atributos. Contudo, o que mais exige cabelos brancos é o torque imediato. Ele vai de 0 a 100km/h em apenas 4,9 segundos, com limitador de 180km/h - mais aí já é tarde. São 408 hp de potência.

É prazeroso dirigir o XC40 Recharge Pure Electric. Mais do que isso, ele faz jus à máxima de que a gente se acostuma rápido ao que é muito bom. Seja comida, bebida, lençois, roupas e tudo o mais que der prazer. Não foi pouco. Em 2022 o veículo que esteve todos os meses na liderança das vendas de carros elétricos se consolidou líder com 22,7% do mercado, que representa 1.770 unidades vendidas.

Com o XC 40 Recharge Pure Electric, a expressão lugar comum "virar a chave" fica ainda mais nostálgica. Nele, nem sequer apertar o botão existe. Para ligar o veículo, a Volvo traz mais uma novidade: sem botão de partida, o carro é ligado no momento em que se entra com a chave no bolso, afivela os cintos e seleciona o câmbio na posição D. Para desligar, basta colocar em P e sair do veículo. Isso, nem sequer tem o botão.

Quer outra? Um dos destaques dele é o One Pedal Drive. Em suma, com apenas o pedal do acelerador, o feliz motorista pode brecar o carro também. Para isso, basta amainar a pisada. De novo: para acelerar, basta pressionar o pedal e, para frear, é só ir aliviando o pé que o carro vai parando de acordo com a força do pé.

Por que usar? Bem, pode ser estranho a princípio. Recomenda-se ir se habitiuando em área de menor trânsito, menor risco. Mas ao usar a regeneração de energia se torna ainda mais eficiente, e ainda amplia a autonomia.

O XC40 Recharge Pure Electric é o primeiro 100% elétrico da Volvo Cars a estrear mundialmente e à venda no Brasil desde o (já) ano passado. Ok, 100% elétrico. Isso implica não emitir CO2 diretamente, mas significa depender de pontos de carregamento. Seja em casa, no condomínio ou n`algum lugar público, como um shopping. Eles há - em muitos casos com carga lenta ou média. Estes são limitadores para a desenvoltura em caso de depender dos pontos fora de casa. Ou ainda, de pegar a estrada. A expansão dos pontos de recarga está longe da necessidade na vida real.

O carro, quando de sua pré-venda, esgotou em poucos dias. É inspirado na já conhecida e premiada versão do SUV. O modelo segue a trilha da da Volvo de tornar-se totalmente elétrica até 2030 (leia mais a seguir). No Brasil, a sueca de capital chinês só vendia veículos híbridos e desde a chegada do modelo elétrico, adentrou em novo patamar.



A central multimídia tem o Google integrado (Foto: DIVULGAÇÃO)



O SUV tem novo sistema de infoentretenimento com o inédito sistema operacional Google Automotive Services. Integra o carro aos mais avançados recursos do Google. A Volvo Car Group declara ser a primeira empresa a se unir ao Google na integração de um sistema alimentado pelo Android com aplicativos e serviços do Google incorporados.

Na prática, a chamada experiência nativa é mais prática. Para dar aos clientes a mesma experiência que eles estão acostumados em seus telefones, mas adaptados para interação mãos livres enquanto dirigem, os recursos de reconhecimento de voz estão aprimorados. Funciona bem e você vai perceber ao comparar com, provavelmente, seu ex-carro.



Com o Google Assistente, os motoristas podem usar a voz para fazer as coisas, mantendo o foco na estrada. O assistente pode controlar a temperatura, definir um destino, tocar música e podcasts, e enviar mensagens, tudo isso apenas por comando de voz, sem tirar as mãos no volante.



Já disseram que potência não é nada sem controle. Pois bem, sem beleza tudo fica mediano. E design ele tem. De cara. De frente, melhor dizendo. Onde estariam as grades de entrada de ar ao motor foi incluído um painel com o logo da Volvo Cars.





XC 40 na porta do O POVO: porta-malas do modelo tem capacidade de 419 litros (Foto: JOCÉLIO LEAL)





Por dentro e por fora



Por dentro, o SUV também impressiona. O carro tem layout limpo. O revestimento dos bancos em microtech harmoniza com o carpete, volante e painel, cujo acabamento é em Cutting Edge Aluminium. Outra novidade é o revestimento de chão que foi fabricado integralmente com plástico reciclável. Potência não é nada sem controle, design e sustentabilidade.

Na parte externa, vê-se escrito Recharge nas colunas traseiras. As rodas de alumínio são de 20 polegadas, com pneus 235/45 na frente e 255/40 na traseira. Em conjunto com a suspensão, muito bem calibrada, há muito conforto mesmo quando o terreno é fora da estrada.



Sem motor dianteiro, surge um pequeno bagageiro (Foto: DIVULGAÇÃO)



A retirada do motor faz a sua memória automotiva ir ao Fusca. Explica-se. Sem motor, ao abrir o capô verás espaço para um pequeno bagageiro de 31 litros. O porta-malas principal, atrás, é bacana. Tem 419 litros, segundo a montadora. Para abertura e fechamento elétrico, só passar o pé por baixo, a função mãos livres (hands-free) acena para você na lista de atributos.



No interior, não há do que reclamar dos espaços oferecidos para coisas. Coisas diversas. Seja o seu smartphones, sua garrafa de água, gadgets diversos. O carro tem um compartimento frontal para carregamento de celular por indução.





O modelo pode ser carregado em uma tomada convencional ou por meio de Wallbox (Foto: DIOVULGAÇÃO)





Potência e autonomia

O XC40 Recharge Pure Electric é um plug-in elétrico que pode ser carregado em uma tomada convencional ou por meio de Wallbox. Combinados, a potência dos dois motores elétricos P8 AWD (All Wheel Drive), geram 408 hp de potência e 660 N.m de torque.



Com a adição do powertrain de tração integral totalmente elétrico e a tecnologia da bateria de 78 kWh, o carro oferece um alcance de mais de 400km (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) com uma única carga completa. E com um sistema de carregamento rápido, a bateria carrega até 80% de sua capacidade em 40 minutos.



Quanto ao desempenho, a montadora não mente quando compara a um carro esportivo. Os já apontados 0 a 100km/h em apenas 4,9 segundos fazem jus.



Tecnologia e segurança

O pacote é volumoso. A câmera 360 graus, junto ao Alerta de tráfego cruzado (CTA), com frenagem automática, auxilia e evita colisões em saídas e entradas de vagas de estacionamento. Tal qual outros modelos já exibem na praça, tem Sistema de alerta de mudança de faixa (LKA) e Sistema de alerta de ponto cego (BLIS).



O City Safety reconhece pedestres, ciclistas e animais de grande porte e pode frear e até esterçar o volante para evitar ou minimizar uma colisão. O veículo vem equipado com o Pilot Assist e Controle de cruzeiro adaptativo (ACC), que conta com sensores e câmeras que monitoram as faixas das vias e um sistema que comanda a aceleração e a frenagem auxiliando no deslocamento do veículo, por exemplo, ao contornar curvas abertas em rodovias, além de controlar a distância do carro adiante.



O pacote de iluminação é completo com faróis FULL LED com autodirecionais (ABL) com função antiofuscante (AHB) e farol de neblina em LED.



O sistema GAS integra o Volvo On Call, um serviço de segurança, proteção e conveniência que oferece assistência 24h, auxílio de emergência. Permite ao condutor, por meio de seu aplicativo no smartphone, verificar o nível da bateria, trancar e abrir as portas, climatizar a cabine à distância, dar partida remota e enviar destinos para o sistema de navegação, por exemplo.



Carro elétrico mais vendido do País

O XC40 Recharge Pure Electric se consolidou como o carro elétrico mais vendido do País. No ano de seu lançamento o XC40 já havia atingido a marca de terceiro veículo mais vendido.

ANOTAÇÕES

- O carro tem garantia de 3 anos e sai com um pacote completo de manutenção e serviços por 3 anos.

- O XC40 Recharge Pure Electric inaugura o novo powertrain P8 100% elétrico e com potência de 408hp.

- Graças ao conjunto de baterias, é capaz de rodar 305 km.

- Com o Google Maps totalmente integrado no XC40 Recharge 100% elétrico, as informações do trânsito em tempo real e o reencaminhamento automático ajudam.

- Fale com o Google Basta dizer "Hey Google" para começar.

- O sistema de som é alimentado por um amplificador digital de 600W e conta com 13 colunas de alta-fidelidade, incluindo um subwoofer ventilado por ar.

- Com quatro câmaras que oferecem uma visão de 360° e sensores laterais que aumentam a percepção dos objetos ao lado do automóvel.

- O Cross Traffic Alert com travagem automática apoia o condutor quando está a inverter com visão limitada. O sistema consegue detetar os veículos que passam atrás e, se for necessário, pode ser aplicado o freio automático.



Volvo Cars será totalmente elétrica até 2030

Com o compromisso de tornar-se líder no mercado de carros elétricos premium, a Volvo Cars planeja tornar-se uma empresa de carros totalmente elétricos até 2030.



Já em 2025, a meta é que 50% das vendas globais sejam de carros totalmente elétricos, com o restante em híbridos.

A transição da empresa para se tornar um fabricante de automóveis totalmente elétricos é parte de seu ambicioso plano climático, que visa reduzir de forma consistente a pegada de carbono do ciclo de vida por carro por meio de ações concretas.

