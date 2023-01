Mercedes-Benz obtém certificação SAE nível 3 para uso nos EUA

A Mercedes-Benz é a primeira empresa automotiva do mundo a oferecer a condução autônoma de acordo com o SAE Nível 3 para os Estados Unidos. O estado de Nevada é o primeiro a atestar à conformidade do sistema com os regulamentos locais.

A certificação coloca o sistema Drive Pilot da marca como o primeiro e único sistema SAE Nível 3 disponível em um veículo de produção regular autorizado para uso nas rodovias públicas dos EUA.

Sistema Drive Pilot

Em conformidade com os requisitos do regulamento do estado de Nevada para veículos autônomos, o Drive Pilot permitirá que o condutor entregue a tarefa de condução autônoma ao veículo sob certas condições.

A Mercedes-Benz declara ter a intenção de expandir a disponibilidade desse sistema para a Califórnia ainda em 2023. O Drive Pilot estará disponível no mercado dos EUA como uma opção para os modelos Mercedes-Benz Classe S e EQS Sedan, sendo que os primeiros automóveis equipados com o sistema serão entregues até o final de 2023.

As teclas de controle do Drive Pilot estão localizadas no volante. Uma vez que as condições sejam adequadas, o sistema indica a disponibilidade nos botões de controle. Quando ativado, o sistema controla a velocidade e a distância, guiando o automóvel dentro de sua faixa.

O sistema também reage a situações de tráfego inesperadas e as trata de forma independente, por exemplo, por meio de manobras evasivas dentro da faixa ou por manobras de frenagem.

O Drive Pilot baseia-se nos sensores surround do Pacote de Assistência à Condução e inclui sensores adicionais, como o sistema “LiDAR” (detecção de luz e alcance), bem como uma câmera na janela traseira e microfones para detectar veículos de emergência e um sensor de umidade na roda.

Liberado inicialmente na Alemanha em maio de 2022, o sistema Mercedes-Benz Drive Pilot foi o primeiro sistema SAE Nível 3 do mundo a atender aos requisitos legais da Autoridade Federal de Transporte Motorizado da Alemanha (KBA), que concedeu pela primeira vez a aprovação do sistema com base no regulamento UN-R157.

