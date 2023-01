Defender 75th: Land Rover lança edição especial de 75 anos

A Jaguar Land Rover realizou a entrega das primeiras unidades do Defender 75th Limited Edition em sua fábrica, em Itatiaia (RJ).

Os clientes que compraram as dez únicas unidades desta edição limitada foram convidados pela empresa a conhecer as instalações da marca e puderam conferir o processo de produção dos veículos da Jaguar Land Rover no Brasil.

Além da visita à linha de montagem, os clientes conheceram os escritórios corporativos, a pista de testes e a Clínica de Restauração, local especializado em manutenção e restauração de veículos clássicos da marca.

As primeiras unidades do Defender 75th Limited Edition foram entregues por João Oliveira, presidente da Jaguar Land Rover Latam, e Oscar Neto, gerente de operações da fábrica de Itatiaia.

O evento de lançamento foi realizado em parceria com o estúdio Mula Preta e com a Pernot Ricard.

Características do Defender 75th Limited Edition

O Defender 75th Limited Edition foi criado na cor Verde Grasmere, tonalidade exclusiva para essa edição e introduzida pela primeira vez no novo Defender.

Suas rodas de liga leve de 20 polegadas também receberam pintura no mesmo tom de verde. Ainda no exterior, o veículo traz um grafismo de 75 anos, além de para-choques na cor Ceres Silver.

O interior do Defender recebeu acabamentos feitos na cor Verde Grasmere e grafismos gravados a laser nas extremidades laterais do painel. Os assentos têm acabamento na cor Resist Ebony, com detalhes no console central feitos com Robustec.

A edição limitada é baseada na versão HSE, a mais completa de toda a linha, segundo a marca.

Itens tecnológicos do Defender 75 anos

Câmera 3D Surround

Meridian Sound System

Matrix LED front lighting

Sistema de infoentretenimento Pivi Pro de 11,4 polegadas

Head-Up Display

Dispositivo para carregamento sem fio e

Teto panorâmico deslizante.

Os bancos possuem capacidade de memória elétrica aquecidos com 14 opções de regulagem, volante aquecido e controle climático de três zonas.

Motorização do Defender 75th Limited Edition

Segundo a marca, a motorização escolhida para a edição de 75 anos do Defender foi a Diesel MHEV, opção que equilibra potência e tecnologia.

O motor MHEV combina um motor de 300 cv com um alternador que também tem a capacidade de funcionar como motor elétrico.

O alternador usa a rotação do motor para gerar corrente elétrica e recupera energia quando o carro desacelera, carregando uma bateria de lithium de 48 volts instalada no veículo.

Ao operar como um motor elétrico, ele utiliza essa energia da bateria para dar partida no motor pelo start/stop e fornece a assistência de torque necessária para reduzir o consumo de combustível e a emissão de CO2.

O Defender está disponível no Brasil nas versões 90, de 5 lugares, 110 de 5 e 7 lugares e 130 de 8 lugares, todos com motorização seis cilindros diesel MHEV de 300cv.





