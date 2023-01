Peugeot Week: oferta do 208 Style é prorrogada até 31 de janeiro

A semana de ofertas Peugeot Week ocorreu entre os dias 16 e 22 de janeiro e comercializou mais de 800 unidades no novo Peugeot 1.0 Style. A marca, então, decidiu prorrogar a oferta do 208 Style, a pronta entrega, a partir de R$ 82.990, até o dia 31 de janeiro.

A Peugeot declara que o modelo possui exclusivo design e pacote de equipamentos único entre os B Hacthes 1.0 disponíveis no mercado brasileiro.

O novo Peugeot 208 possui em todas as versões uma lista de equipamentos de série com itens como Volante Sport Drive, Central Multimídia Peugeot Connect 10,3” com espelhamento sem fio, retrovisores e vidros elétricos e as luzes DRL.

A versão Style conta, ainda, com faróis full LED, teto panorâmico, wireless charger (carregamento de smartphone por indução), câmera Visiopark 180º, aerofólio traseiro e itens exclusivos da marca, como grade em Dark Chrome, rodas 16” Dark Style, bancos e tapetes "Style".

A Peugeot declara que o modelo é seu sucesso de vendas, principalmente com a nova motorização 1.0 Firefly. Além disso, a marca destaca o propulsor de três cilindros, que possui uma mecânica "tecnológica, otimizada e inteligente". O hatch também é comercializado em versões com motorização 1.6 Flex e 100% elétrica.

