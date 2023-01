BlueCruise: Ford atualiza sistema de direção sem as mãos

Os modelos atuais da F-150 e do Mustang Mach-E vêm de série com o sistema, que é ativado com a adesão a um plano de serviço

O sistema de direção sem as mãos da Ford, BlueCruise, foi atualizado pela empresa e, em breve, vai ganhar uma versão chamada 1.2, com novos recursos.

Segundo a Ford, atualmente, mais de 114.000 clientes usam a tecnologia que permite conduzir o veículo de forma semiautônoma, sem as mãos no volante.

O BlueCruise 1.2 traz três novos recursos: assistente de mudança de faixa, sistema de reposicionamento na faixa e assistente preditivo de velocidade. O assistente de mudança de faixa auxilia nas ultrapassagens e é acionado ao tocar na seta. O recurso anuncia a manobra por viva-voz e pode sugerir a troca para uma faixa mais livre em tráfego lento.

O assistente preditivo de velocidade ajusta suavemente a velocidade do carro ao se aproximar de uma curva fechada. Já o sistema de reposicionamento na faixa muda sutilmente a posição do veículo, especialmente ao se aproximar de veículos maiores, para aumentar a margem de segurança.

Sensores e alertas do BlueCruise

O BlueCruise vem como item de série nas versões atuais da F-150 e do Mustang Mach-E, além de modelos da Lincoln nos EUA. Ele também pode ser instalado em versões anteriores desses veículos. Em ambos os casos, é preciso aderir a um plano de serviço que inclui atualizações regulares de mapas.

Essa tecnologia é classificada como assistência ao motorista de Nível 2 da SAE (automação de direção parcial). Ela comanda automaticamente a direção, o acelerador e os freios do veículo, mas o motorista deve manter a atenção na pista e estar pronto para assumir o volante em caso de necessidade.

Segundo a marca, oo identificar uma estrada pré-qualificada, o BlueCruise confirma se as linhas da pista estão visíveis e se o motorista mantém os olhos na estrada antes de ativar a direção sem as mãos. Para mostrar que o sistema está ativo o painel exibe mensagens animadas e uma iluminação azul que, de acordo com a Ford, é visível até para pessoas com daltonismo.





