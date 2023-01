Novo Polo GTS é apresentado como hatch mais completo da Volkswagen

O compacto é equipado com motor 250TSI, 1.4l turbo, com 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque

O topo da cadeia do Novo Polo chegou em sua versão GTS, considerada pela Volkswagen a mais esportiva e completa do compacto da marca.

O modelo recebe novidades para 2023, às vésperas do aniversário de 40 anos da linha GTS, inaugurada pelo Passat GTS em 1983. Hoje, o hatch apimentado é o único em seu segmento.

A nova dianteira é descrita pela Volkswagen como mais imponente e agressiva, sendo considerada o destaque do GTS.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a tecnologia IQ.Light, os faróis LED Matrix recebem dois canhões de luz, DRL (Daytime Running Lights) duplo e a linha de luz na grade, assim como a tecnologia presente no SUV Taos.

Nos novos para-choques, o emblema GTS na grade superior acompanha o detalhe vermelho que cruza a dianteira de ponta a ponta, característica tradicional da linha GTS, já presente no Passat GTS Pointer de 1983.

Na parte inferior, a tomada de ar agora conta iluminação auxiliar em LED e novo desenho, em estilo de colmeia.

Na traseira, os novos para-choques recebem um difusor mais imponente, com detalhe pintado na cor do carro e saída dupla de escapamento. O emblema GTS está centralizado, abaixo do novo logo da Volkswagen. As lanternas possuem assinatura exclusiva em LED para a versão esportiva.

Completando o exterior, o GTS traz aerofólio esportivo exclusivo, retrovisores em preto piano e rodas de 18 polegadas pretas com acabamento diamantado, assim como as rodas “Snow Flake” do clássico Passat GTS Pointer. O hot hatch possui cinco cores à disposição: as sólidas Preto Ninja e Branco Cristal; as metálicas Cinza Platinum e Prata Sirius; e a especial Vermelho Sunset.

Cockpit de um esportivo moderno

Com aspecto escurecido, a cabine do GTS procura transmitir esportividade com teto e acabamentos em preto, costuras em vermelho no volante multifuncional, nos bancos com emblema GTS e no novo detalhe do painel revestido em couro.

No console central, a nova manopla de cambio acompanha detalhe exclusivo em vermelho, o inédito carregador por indução, duas entradas USB-C (e outras duas no banco traseiro) e o ar-condicionado digital Climatronic Touch, com saída de ar para os ocupantes no banco de trás.

A central multimídia VW Play, de 10,1 polegadas, recebe roupagem esportiva, com interface em vermelho. Por meio dela, é possível alternar entre os modos de condução (Eco, Normal, Sport e Individual), exclusivo da versão GTS, além de desativar o controle de tração (ASR), abrir o porta-malas, entre outras funções.

O painel de instrumentos 100% digital de 10,25 polegadas, o Active InfoDisplay, completa a ilha tecnológica da cabine, que também recebe grafismos e design exclusivos em vermelho dos modelos esportivos da marca.

Motor do Polo GTS



O topo da cadeia do Polo recebe motorização exclusiva com o 250 TSI. São 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque, já disponíveis a 1.500 rpm, entregues pelo motor quatro cilindros, 1.4l, turbo.

O conjunto está acoplado a uma transmissão automática de seis velocidades com conversor de torque que conta com modo manual, permitindo troca de marchas pela manopla ou utilizando as aletas atrás do volante. O propulsor completa o 0 a 100 km/h em 8,3 segundos e alcança os 206 km/h.

Com pneus de medida 205/45 R18, a dianteira recebe discos ventilados de 276 mm e, na traseira, discos sólidos de 230 mm. Exclusivo no segmento, o GTS, assim como toda a linha do Novo Polo, possui sistema BSW, que atua reduzindo automaticamente a película de água nos discos dianteiros em dias de chuva.

Tags