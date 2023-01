Fiat Argo ganha câmbio CVT, com valores a partir de R$ 78.590

Disponível nas versões Drive e Trekking, nova transmissão com três modos de condução e sete velocidades completa o portfólio do modelo

O Fiat Argo é um dos veículos mais vendidos do Brasil em 2022 e possui mais de 385 mil unidades comercializadas desde seu lançamento. Este ano, o modelo ganha o câmbio automático tipo CVT.

Segundo a Fiat, já foram mais de oito milhões de unidades da categoria hatch comercializadas no Brasil nos mais de 45 anos da marca no País.

Desenvolvido no Polo Automotivo Betim (MG), o Argo também é comercializado em outros dez países da América Latina além do Brasil. Em cinco anos de mercado, o modelo ganhou novas versões, cores e tecnologia.

O Fiat Argo traz a combinação do câmbio CVT de sete velocidades com a potência de 107 cv do motor Firefly 1.3, com consumo de até 13,9 km/l, o que o torna um dos veículos automáticos mais econômicos do segmento.

A transmissão CVT oferece três modos de condução: automático, manual e sport. Assim, a central eletrônica promove uma série de ajustes para tornar o veículo mais responsivo. O retorno do motor fica mais ágil ao toque no acelerador e as marchas são alongadas. Além disso, as trocas são feitas em rotações mais altas, característica de uma direção mais esportiva.

A nova opção de câmbio chega em duas versões, completando o portfólio do Fiat Argo. Agora, o cliente passa a contar com cinco versões para todos os perfis: 1.0 Manual, Drive 1.0 Manual, Trekking 1.3 Manual, Drive 1.3 Automático e Trekking 1.3 Automático.

A versão Drive 1.3 com câmbio CVT também traz como opção o pacote S-Design, que vem com acabamento escurecido, detalhes exclusivos e outros itens, como faróis de neblina dianteiros, ar-condicionado automático digital; retrovisores externos elétricos com Tilt Down, sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico e Keyless Entry N' Go.

Atualizações

Em julho de 2022 o Argo ganhou mudanças no design, principalmente no visual frontal. Todas as versões receberam novo para-choque, grade dianteira, rodas e calotas. Além disso, a Trekking passou a contar com novos desenhos dos adesivos em preto e com detalhes em laranja mais presentes tanto no capô, quanto na lateral.

O Argo possui um portfólio de acessórios originais Mopar e disponibiliza mais de 45 opções de customização.

Preços sugeridos da linha Fiat Argo

Entry 1.0: R$ 78.590

Drive 1.0: R$ 81.990

Trekking 1.3: R$ 89.990

Drive 1.3 Automático: R$ 90.990

Trekking 1.3 Automático: R$ 96.990

