Jeep patrocina segunda edição do Rally da Chapada Diamantina

O Rally da Chapada Diamantina está em sua segunda edição em 2023 e a Jeep é uma das patrocinadoras do evento. Desafios e trilhas entre as belezas da Chapada Diamantina, na Bahia, são destaques da prova.

A Jeep estará presente no Rally da Chapada com veículos de apoio aos participantes. Toda a capacidade off-road da marca estará representada com os modelos Jeep Commander, líder em vendas entre os D-SUVs do mercado brasileiro, e Jeep Compass, líder de mercado entre os C-SUVs.

Além do Jeep Renegade Trailhawk, que possui, segundo a marca, a melhor capacidade off-road do segmento, com tração 4x4, câmbio de nove marchas e seletor de terreno com cinco configurações, garantindo ao modelo o selo Trail Rated, que assegura sua aptidão para as trilhas mais exigentes.

Os competidores irão percorrer trechos de estradas e lugares com paisagens de belezas naturais impressionantes como a Cachoeira da Fumaça, Gruta Azul, Trilha Topo do Morrão e Águas Claras.

A aventura tem como ponto de partida o Vale do Capão, em Palmeiras, e sua chegada será na Fazenda Pratinha, em Iraquara, dois dos principais pontos turísticos da região.

A segunda edição do Rally da Chapada começa nesta sexta-feira, 13, e termina no próximo domingo, 15. Além da competição, outra modalidade também faz parte do evento: o Rally de Aventura, que tem o objetivo de propor uma nova experiência, oferecendo um roteiro surpreendente e tarefas divertidas para serem realizadas junto com a família e amigos.

