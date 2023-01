Vans: Linha Transit da Ford foi a que mais cresceu em 2022

A linha Transit será ampliada em 2023 com as novas versões Automática, Chassi e E-Transit 100% elétrica

A Ford Transit terminou 2022 com o maior crescimento de participação no segmento de vans, segundo a montadora. Na versão Minibus de passageiros, chegou a 24,4% das vendas em dezembro e fechou o ano com 13,3%.

A Transit Furgão, lançada em abril, obteve mais de 27% de participação em dezembro, o que lhe deu a vice-liderança da categoria.

Em 2023, a linha Transit será ampliada com novas versões: a Automática, a Chassi e a E-Transit 100% elétrica. A Transit Automática, pioneira no segmento com esse tipo de transmissão, promete trazer uma tecnologia que permite extrair a máxima eficiência do motor, com durabilidade e menor custo de operação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Transit Chassi chega no segundo semestre de 2023 para atender um segmento que representa aproximadamente 35% do mercado de vans.

Assim como foi feito nos Estados Unidos e na Europa, a E-Transit 100% elétrica começou a ser introduzida no Brasil em um programa com grandes frotistas para entender o seu tipo de uso, rotas, necessidades e padrões de recarga, de modo a oferecer a melhor opção de negócio.

A van elétrica será oferecida inicialmente no modelo furgão, com bateria de íons de lítio de 68 quilowatts e autonomia máxima de 317 km (método WLTP).

Tags