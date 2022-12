Stellantis planeja adquirir participação na empresa de hidrogênio da Faurecia Michelin

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O fechamento da transação está previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2023

Faurecia, Michelin e Stellantis anunciaram nesta sexta-feira, 23, que têm negociações exclusivas em andamento para a Stellantis adquirir uma parte significativa da participação acionária da Symbio, considerada líder em mobilidade de hidrogênio de emissão zero, com o objetivo de se tornar um player relevante junto aos atuais acionistas, Faurecia e Michelin.

"O roteiro técnico da Symbio combina perfeitamente com os planos de implantação de hidrogênio da Stellantis na Europa e nos Estados Unidos", disse Carlos Tavares, CEO da Stellantis. "Com esta decisão, impulsionaremos o desenvolvimento necessário para oferecer produtos de baixa emissão aos nossos clientes, além dos veículos elétricos tradicionais. Somos gratos aos funcionários da Faurecia, Michelin e Symbio por seu compromisso com a inovação, excelência e colaboração, enquanto todos nos esforçamos para alcançar a mobilidade descarbonizada".

A Stellantis é pioneira e líder em mobilidade a hidrogênio, tendo lançado vans de médio porte no fim de 2021. A empresa continua buscando as metas definidas no plano estratégico Dare Forward 2030, que prevê expandir sua oferta de hidrogênio para grandes vans em 2024 na Europa e 2025 nos EUA, enquanto continua a explorar oportunidades para caminhões pesados.

“Com o propósito de adquirir uma participação na Symbio, a Stellantis confirma a força da abordagem da Michelin e da Faurecia para criar um líder global em mobilidade de emissão zero. A nova configuração acelerará e globalizará o crescimento da Symbio para beneficiar seus clientes”, declarou Patrick Koller, CEO da Faurecia

Florent Menegaux, CEO da Michelin, confirmou que "a Michelin está convencida de que a tecnologia de células de combustível de hidrogênio será uma contribuição real para a mobilidade descarbonizada, entre outras coisas. Foi isso que levou a Michelin a pesquisar essa tecnologia por mais de 20 anos. A contribuição da Stellantis para o capital da Symbio reforçaria essa convicção e catalisaria o enorme impulso industrial que criamos com a Faurecia."

Em outubro de 2022, a Symbio apresentou seu projeto HyMotive para acelerar sua industrialização e inovação revolucionária, que aumentará sua capacidade total de produção na França para 100.000 sistemas por ano até 2028, gerando 1.000 empregos adicionais. Com esta transação, a Symbio pretende expandir seu desenvolvimento, alavancando a liderança da Stellantis nos mercados automotivos europeu e americano.

O fechamento da transação está previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2023 e está sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.

