Maverick e Bronco Sport são novas opções de carros por assinatura no Ford Go; veja valores

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O serviço de assinatura de carros Ford Go passou a oferecer dois novos modelos, a Maverick e o Bronco Sport, ampliando as opções da linha que já conta também com a Ranger, o Territory e a Transit.

A assinatura é indicada para clientes que querem andar de carro novo todo ano pagando um valor fixo por mês, sem necessidade de pagar IPVA, impostos, documentação, revisão, manutenção e seguro.

Os planos do Ford Go incluem também assistência 24 horas, carro reserva em caso de avarias e a possibilidade de mais condutores usarem o veículo. O processo de assinatura pode ser feito 100% online, ou concluído com a ajuda de um vendedor se o cliente desejar.



A Maverick Lariat FX4 é a campeã de prêmios do ano. Ela promete um novo conceito que combina a versatilidade das picapes com o conforto de um SUV e pode ser assinada com mensalidade a partir de R$ 6.550. Equipada com motor 2.0 EcoBoost de 253 cv, transmissão automática de oito velocidades, tração AWD inteligente e cinco modos de direção, vai bem tanto no asfalto como nas trilhas. O seu perfil baixo facilita o acesso à cabine e tem também excelente espaço interno, com soluções como o compartimento de bagagem sob o banco traseiro.

O Bronco Sport Wildtrak é um SUV com imbatível capacidade off-road e alto padrão, segurança, conforto e conectividade para uso diário. Ele tem motor 2.0 EcoBoost de 253 cv, transmissão automática de oito velocidades, tração 4x4, diferencial traseiro blocante e sete modos de gerenciamento de terreno. A sua assinatura custa a partir de R$ 7.990.



“Nas pesquisas de satisfação que fazemos com os clientes na entrega do veículo, após três meses e um ano de uso, mais de 90% afirmam que recomendariam o serviço a um amigo ou familiar, um nível alto de aprovação”, diz Matheus Batistuzzo, supervisor de Mobilidade e Novos Negócios da Ford. “Com a ampliação da oferta de modelos, damos mais opções aos clientes que querem renovar o plano pegando um carro diferente”.

Nos planos do Ford Go há também as opções da Ranger nas versões Black, XLS, Storm, FX4 e Limited, a partir de R$ 5.650, do Territory Titanium a partir de R$ 5.050 e da Transit nas versões furgão e minibus, a partir de R$ 6.100.



