Citroën lançará nova edição da série "My Ami Buggy" na Europa

30.000 unidades do modelo elétrico foram vendidas em nove países desde seu lançamento no final de 2020

Uma nova série de 1.000 unidades do "My Ami Buggy" estará à venda no fim do primeiro trimestre de 2023. Quando a primeira versão foi à venda, os primeiros 50 foram vendidos em 18 minutos no dia 21 de junho.

Esta nova versão do "My Ami Buggy" será semelhante à primeira edição, mas com algumas surpresas, que serão detalhadas antes do outono. Entre os itens diferenciados estão as portas tubulares e o teto conversível.

Há a versão de dois lugares e sua versão comercial "My Ami Cargo".

No Brasil, o modelo tem participado de uma série de exposições. O modelo tem painéis de plásticos pigmentados (que dispensam pintura) simétricos: a peça que compõe a maior parte da dianteira é igual à traseira, assim como as portas, que possuem abertura invertida entre os lados.

Para carregar o Ami, basta puxar um cabo embutido no modelo e conectá-lo em qualquer tomada de 220V para, em três horas, ter autonomia de até 75 km (ciclo europeu).

