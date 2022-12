Jeep Wrangler chega com linha 2023 ao mercado, a partir de R$ 456.992

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A linha 2023 do Jeep Wrangler chega ao mercado brasileiro e mantém no País as versões Rubicon e Sahara 4P (quatro portas) e 2P (duas portas).

Sua linha 2023 mantém os atributos do modelo, trazendo o motor turbo de 272 cv e 400 Nm de torque, com câmbio automático de oito marchas, tração 4x4 com reduzida e diferenciais dianteiro e traseiro com bloqueio, além da barra estabilizadora frontal desconectável, que aumenta a articulação da suspensão, permitindo que o eixo dianteiro trabalhe de forma mais livre e que ambas as rodas mantenham contato com o solo, garantindo maior capacidade de tração.

O Jeep Wrangler conta também com um pacote de sistemas de auxílio à condução autônoma, como piloto automático com controlador de velocidade adaptativo, frenagem automática de emergência (AEB) e comutação automática do farol alto Full LED, que usa imagens de uma câmera posicionada na parte superior do para-brisas para acompanhar o tráfego dos veículos à frente e ajustar automaticamente o facho do farol para evitar o ofuscamento de outros motoristas.

A câmera frontal off-road é mais um diferencial que o Wrangler traz na versão Rubicon. Presente também no Jeep Gladiator, ela foi pensada para facilitar a superação dos obstáculos em trilhas e aventuras. Ela usa uma lente do tipo grande-angular e seu acionamento é feito por meio da tela de 8,4 polegadas do sistema multimídia UConnect. Ela também pode ser usada em conjunto com a câmera traseira e sensores de estacionamento para facilitar balizas e manobras.

A versão Rubicon traz ainda o sistema Off-road+, que ajusta automaticamente o Jeep Wrangler Rubicon para as condições do terreno, atuando nos principais sistemas, como acelerador, controle Selec-Speed, controle de tração e trocas de marchas, a fim de garantir o desempenho ideal para o terreno, seja dunas de areia (4-HI) ou um off-road pesado (4-LO). A versão Rubicon traz ainda uma nova opção de roda de liga-leve, para deixar o Jeep Wrangler ainda mais aventureiro.

Principais itens de série do Novo Jeep Wrangler Rubicon:

Motor 2.0L TURBO - Gasolina

272cv e 402NM

Câmbio automático de 8 marchas

Reboque: 1,5 toneladas

Tração 4x4 Rock Trak com relação reduzida 4:1

Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok®

Eixos Dana 44

Nova Câmera Frontal Off-Road

Barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica

Protetores para Pedra

Rodas de 17” com pneus de uso misto

HDC – Hill Descent Control

Off-Road Pages

Sistema Off-Road+

Freedom Top® – Teto removível na cor da carroceria

Portas Removíveis

Para-brisa rebatível

2 ganchos para reboque frontais e 1 traseiro

Protetores de cárter, transmissão e tanque

Faróis e lanternas em LED

ACC – Piloto Automático Adaptativo

AEB - Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência

Monitoramento de pontos cegos

Central Multimídia Uconnect de 8,4”

Apple Carplay e Android Auto

Navegação GPS

Sistema de áudio Premium “Alpine”

Nove alto falantes e subwoofer

Cluster digital de 7”

Câmera de ré

Detector de tráfego cruzado

Chave presencial com partida remota

Monitoramento da pressão dos pneus

Airbags frontais e laterais

ERM e ESC

HSA - assistente de partida em rampa

Bancos revestidos em couro

Sistema de escoamento de água para lavagem interna

120 acessórios by Mopar



Abaixo os preços das três versões:

Jeep Wrangler Sahara 2 Portas

Brasil (exceto estado de SP) - R$ 456.992

São Paulo - R$ 471.546



Jeep Wrangler Sahara 4 Portas

Brasil (exceto estado de SP) - R$ 466.889

São Paulo - R$ 481.758



Jeep Wrangler Rubicon

Brasil (exceto estado de SP) - R$ 481.834

São Paulo - R$ 497.179



