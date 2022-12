Hyundai apresenta edição especial do Novo HB20

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Disponível nas carrocerias hatch e sedã, veículo chega posicionado acima da versão Limited, para a opção com câmbio manual, e acima da configuração Comfort, quando com câmbio automático

Novo Hyundai HB20 ganha edição especial que será oferecida em quatro diferentes versões – nas carrocerias hatch e sedã, com motor 1.0l aspirado e câmbio manual ou 1.0l T-GDi e câmbio automático.

O modelo, disponível nas concessionárias, chega com novidades tanto na parte externa quanto interna, principalmente na lista de equipamentos de conforto e conveniência.

“Os números vem mostrando como o Novo Hyundai HB20 foi bem aceito, consolidando-se ainda mais como um sucesso de vendas no mercado nacional. Antes de encerrarmos 2022, ano em que a Hyundai completa 10 anos de Brasil, temos a oportunidade de oferecer uma edição especial desse modelo icônico, em linha com a tradição da Hyundai de sempre oferecer mais conteúdo, em diferentes faixas de preço, reunindo o que há de mais sofisticado em conforto, conveniência e segurança”, afirma Angel Martinez, vice-presidente de Vendas, Pós-Vendas e Desenvolvimento da Rede da Hyundai Motor Brasil.

No design do Novo Hyundai HB20 Edição Especial, os destaques ficam por conta dos faróis com projetor e DRL em LED, o painel de instrumentos digital e interativo Supervision Cluster e a chave presencial Smart Key.

Nas versões turbo, estão incluídos o sistema de partida remota do motor pela chave e, no caso do sedã, a funcionalidade Smart Trunk, que permite a abertura do porta-malas por aproximação. Alerta de presença no banco traseiro, vidros elétricos com função one touch, volante com regulagem de altura e profundidade e iluminação no porta-luvas completam a lista de itens adicionados.

Os modelos hatch e sedã serão oferecidos nas cores sólidas Preto Onix e Branco Atlas, nas metálicas Prata Sand, Prata Brisk e Cinza Silk, e na perolizada Azul Sapphire.

O Novo Hyundai HB20 Edição Especial está posicionado acima da versão Limited, para os veículos equipados com câmbio manual, e acima da configuração Comfort, quando com câmbio automático.

