Mercedes-AMG expande oferta de veículos de corridas com nova versão GT2

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Mercedes-AMG anuncia a expansão de seu programa de automobilismo chamado de “Customer Racing” com a nova versão GT2 e assim complementará o portfólio com os “GT3” e “GT4” a partir da temporada de 2023.

De acordo com a montadora, o novo Mercedes-AMG GT2 é o veículo de corrida homologado mais potente nos 12 anos de história do programa esportivo para clientes. O novo modelo oferece o nível de segurança superior dos carros de corrida AMG além de novas tecnologias.

Com o Mercedes-AMG GT2, a marca preenche a lacuna entre o Mercedes-AMG GT3 e o Mercedes-AMG GT4. Enquanto o GT3 é cada vez mais usado por pilotos profissionais e o GT4 marca principalmente a entrada no mundo das corridas de GT, o GT2 tem foco n o grupo de “gentleman drivers”. Para eles, com os regulamentos do GT2 introduzidos em 2020, a Stéphane Ratel Organization (SRO) criou na Europa uma plataforma com cada vez mais eventos de corrida internacionais.

Uma característica do novo Mercedes-AMG GT2 é nível de desempenho: com 707 cv, o novo membro da família Customer Racing está acima do nível GT3, tanto em termos de potência quanto em velocidade máxima.

O GT2 utiliza o motor AMG V8 biturbo de 4 litros com virabrequim plano. A potência é transmitida por meio de uma caixa de câmbio sequencial de seis marchas com relações de transmissão modificadas. Como em todos os modelos GT, a caixa de câmbio é montada no eixo traseiro na configuração transaxle e é conectada ao motor por um tubo de carbono. A suspensão inclui amortecedores esportivos configuráveis e barras estabilizadoras ajustáveis.

O exterior do Mercedes-AMG GT2 utiliza a mesma linguagem de design que os outros produtos da Customer Racing de Affalterbach: desde a ampla seção dianteira com as grandes aberturas de entrada de ar até a traseira.

Segundo a montadora, cada detalhe foi criado buscando o máximo desempenho. O capô de carbono inclui uma grande saída de ar. Outro destaque aerodinâmico é a asa traseira multi-ajustável e que contribui para uma pilotagem muito precisa. Também é importante para uso em competição a montagem da roda: o Mercedes-AMG GT2 possui um sistema de montagem de parafuso central, que permite trocas mais rápidas e confiáveis das rodas forjadas de liga leve AMG de 18”.

A ergonomia focada nas corridas prevalece no interior. O DDU (Digital Display Unit) de última geração é uma inovação no campo de visão central do motorista. O sistema de painel programável possui um display gráfico de alta resolução. Isso torna a operação intuitiva.

Outra novidade exclusiva é o novo volante multifuncional, que a Mercedes-AMG desenvolveu em conjunto com os especialistas em simuladores de corridas da empresa italiana Cube Controls e oferece um novo nível de ergonomia, funcionalidade e controle.

O Mercedes-AMG GT2 utiliza o conceito de segurança que também foi incorporado ao GT3 e GT4. Isso inclui, entre outros, sistemas de auxílio específicos para corridas, como o controle de tração multi-ajustável ou o ABS de corrida de última geração.

O interior do veículo é protegido por uma gaiola de aço fixada na estrutura espacial de alumínio. A célula de segurança do piloto em carbono inclui um cinto de segurança de seis pontos e espuma ergonômica personalizável. Redes de segurança, uma escotilha de escape no teto, um tanque de combustível de carbono e um poderoso sistema de extinção de incêndios automotivos completam os recursos de segurança do Mercedes-AMG GT2.

As equipes receberão o Mercedes-AMG GT2 pronto. O novo modelo passará por testes nas próximas semanas, entre outros nos circuitos da próxima temporada da GT2 European Series.

Um teste de resistência executado em condições de corrida também está planejado. As equipes que utilizam o Mercedes-AMG GT2 desfrutam do apoio do programa mundial de Customer Racing da Mercedes-AMG.

Como nos modelos GT3 e GT4, o suporte técnico é garantido pelos especialistas em automobilismo da HWA AG. Como parceira de desenvolvimento e produção da Mercedes-AMG, a HWA AG realiza as manutenções e revisões. As vendas do Mercedes-AMG GT2 começarão durante a temporada de automobilismo de 2023.

