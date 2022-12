Ford fará dez lançamentos de produto em 2023

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Ford apresentou o lançamento da Maverick, da Ranger FX4, da Transit Furgão e dentro da sua agenda de eletrificação, a chegada de três produtos em 2023: a Maverick Hybrid, o Mustang Mach-E e a E-Transit.

“Teremos em 2023 o lançamentos de dez produtos totalmente novos no Brasil, sem mudar o nosso foco em picapes, SUVs e veículos comerciais, com qualidade e tecnologia global”, disse Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul.

No segmento de veículos comerciais, um dos pilares do modelo de negócio da marca na região, a Transit foi a van que mais cresceu no segmento de passageiros e a segunda que mais avançou entre os furgões.

Em 2023, com o objetivo de continuar o crescimento no segmento de veículos comerciais, a linha será ampliada com a elétrica E-Transit, que já está rodando em testes com frotistas em São Paulo. Terá também o lançamento da Transit Automática, a primeira van automática do mercado, que chega no primeiro semestre, e da Transit Chassi programada para o segundo semestre de 2023, que permitirá à Ford competir em um segmento que representa 40% do mercado de vans.

Balanço e vendas

O presidente da Ford América do Sul destacou os resultados financeiros positivos da empresa na região, que soma cinco trimestres consecutivos de lucratividade.

A previsão da empresa é de crescimento do mercado automotivo em 2023, chegando a aproximadamente 2,2 milhões de unidades. E o plano da Ford é crescer acima do mercado com a expansão do seu portfólio de produtos.

“Para a Ford, o nome do jogo em 2023 é crescimento. E, para isso, estamos trazendo esses produtos para competir em segmentos em que antes não estávamos presentes”, disse Daniel Justo.

A marca está investindo também na jornada do consumidor, tanto digital como na rede, que tem hoje 110 concessionárias cobrindo o território nacional e passa por um processo de modernização.

Dessas, 33 já inauguraram o novo padrão global de identidade da marca, Ford Signature, com instalações que procuram valorizar a comodidade e a transparência no relacionamento com o cliente. O depósito de peças em Cajamar (SP), também contribui para agilizar a entrega de itens no pós-venda.

Entre as conquistas de 2022, Daniel Justo enfatizou o papel do Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford no Brasil, que este ano ampliou suas operações com a criação de 500 posições, chegando a mais de 1.500 profissionais atuando em projetos globais, como carros elétricos, conectados e tecnologias autônomas, de forma integrada ao ecossistema mundial de inovação da marca.

“O Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford irá gerar este ano uma receita aproximada de R$ 500 milhões para a empresa, o que é uma prova de que somos competitivos para exportar inteligência automotiva”, afirmou.

A empresa inaugurou ainda o Ford Academy, novo centro multifuncional da marca em São Paulo, e lançou o Ford , programa de capacitação de pessoas de baixa renda para o mercado de tecnologia.

A Ford reforçou ao mesmo tempo o seu compromisso com a Diversidade, Equidade e Inclusão com a adesão a vários fóruns corporativos: os Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU, o Pacto pela Inclusão das Pessoas com Deficiência da REIS, o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ e a Coalizão Empresarial para Equidade Racial e de Gênero.

