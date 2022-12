Fiat confirma lançamento de Novo Ducato para início de 2023

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Depois de anunciar a chegada de uma nova picape para 2023, a Fiat confirma mais uma novidade em seu portfólio para o próximo ano. Desta vez, a linha de utilitários da marca deverá ganhar mais performance e produtividade com o Novo Ducato, modelo que chega no primeiro semestre do ano que vem com mudanças no design e trazendo novas versões.

“O mercado de comerciais leves sempre foi muito importante para a Fiat, tanto é que estamos investindo cada vez mais neste segmento. Neste ano, lançamos o Scudo, um furgão médio que atende às mais variadas necessidades. Também inauguramos nossa linha de utilitários elétricos com o e-Scudo, que possui maior autonomia da categoria. Além disso, implementamos o Fiat Professional, programa de produtos, serviços e soluções que tem como propósito a excelência no atendimento aos clientes profissionais. Em 2023, vamos seguir com foco neste segmento e o Novo Ducato chega para incrementar a categoria”, afirma Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul.

