Range Rover Velar 2023 chega ao mercado brasileiro a partir de R$ 624.900

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Em 2021, a Range Rover realizou o lançamento global do Novo Range Rover, em 2022, o Novo Range Rover Sport, e agora chegou a vez de o Velar dar início ao seu capítulo mais refinado e sustentável, guiado por um dos principais pilares da estratégia Reimagine, da Jaguar Land Rover: a eletrificação.

A versão 2023 do modelo estará disponível a partir de dezembro nas concessionárias de todo o País, não apenas com a motorização MEHV P340, mas também com nova opção PHEV, tecnologia híbrida plug-in.

Disponível nas versões R-Dynamic S e R-Dynamic HSE, o Range Rover Velar possui autonomia de até 53 Km (WLTP) no modo elétrico. E, para recarregar sua bateria completamente, são necessárias menos de 3 horas em carregadores de corrente alternada de 7 kW, de acordo com a montadora.

O veículo, ganhador de prêmios internacionais de design e considerado por muitos o SUV mais bonito do mundo, traz linhas sutis focadas na construção e na valorização de detalhes. O design exterior apresenta um pacote de acabamento em preto brilhante, que procura contribuir para um estilo esportivo sofisticado e aproxima seu visual do conceito de luxo moderno, presente no centro das próximas ações e lançamentos da Land Rover.

O conceito dinâmico externo se estende ao ambiente interno, tanto pelo espaço arejado e iluminado, proporcionado pelo teto solar panorâmico com abertura, quanto pela experiência de direção. Para garantir o equilíbrio entre conforto e agilidade, o Range Rover Velar vem equipado com tela de TFT de alta resolução e tecnologias como Head-up Display e Controle de Cruzeiro Adaptativo, que permitem ao motorista ter mais consciência de seus arredores e das condições do carro com tranquilidade, contribuindo para uma condução mais segura.

Com o sistema PIVI Pro, é possível usufruir dos recursos de infoentretenimento a bordo do Range Rover Velar 2023 com uma interface simples, de gráficos nítidos e capacidade de respostas mais rápida, o que reduz o número de interações para aumentar a segurança, seja a partir dos aplicativos já presentes no carro ou conectados diretamente do celular por meio do Apple Carplay e Android Auto.

“Acreditamos que na eletrificação está a possibilidade de atingir o mais alto grau de sofisticação. Para nós, é o luxo moderno, algo que supera a estética e está muito mais relacionado com o estilo de vida. Então lançar no mercado brasileiro uma versão PHEV do Range Rover Velar está em linha não só com o nosso conceito como também com nossos valores como marca que acredita em um futuro sustentável”, explica Tiago Yoshitake, gerente de produto da Land Rover no Brasil.

“Agregar a tecnologia híbrida plug-in a um carro já considerado tão dinâmico, e referência por seu design, é uma excelente tradução do que estamos fazendo e ainda podemos fazer com nossos produtos e marca de forma geral”, completa o gerente.

Motorização verde

O novo motor híbrido plug-in de 2,0 litros e quatro cilindros do Range Rover Velar 2023 possui 404 cv de potência, combinados com torque de 65,2 kgfm, o que resulta em uma impressionante aceleração de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos. Sua bateria de íons de lítio de 17,1 kWh está localizada sob o piso do porta-malas e, além de poder ser carregada em menos de 3 horas em carregadores de 7 kW, pode atingir 80% de sua capacidade recarregada por 30 minutos, quando usado um ponto de carregamento CC rápido.

Com zero emissão de carbono no modo elétrico, outros benefícios oferecidos pela tecnologia PHEV são, por exemplo, a economia de combustível de até 2,2 litros/100 km e isenção de rodízio na cidade de São Paulo.

Segurança e conectividade com Incontrol Telematics

Mais uma novidade vem com a linha 2023 do Range Rover Velar: o sistema InControl™ Telematics, suportado pelo sistema PIVI PRO, que torna possível ainda conferir uma gama de recursos de segurança e assistência ao motorista, que são exibidos na tela central altamente responsiva.

A tecnologia telemática contempla assistência rodoviária e serviços de emergência por meio dos botões bCall e eCall, criados pensando em diferentes situações e graus de gravidade. As ligações de assistência rodoviária (bCall) ajudam o cliente a se sentir mais seguro com a comodidade de ter uma série de serviços ao toque de um botão. Já os serviços de emergência (eCall) podem ser acionados também por um botão no próprio veículo, envolto por uma tampa para evitar acionamentos acidentais, já que seu acionamento realiza uma ligação de emergência, que aciona o 190 para socorro.

Preço

O Range Rover Velar 2023 chega ao mercado brasileiro com valores:

de R$ 624.900 na versão R-Dynamic S P404 (PHEV) 2.0L – 4 cilindros

de R$ 653.150 na versão R-Dynamic HSE P404 (PHEV) 2.0L – 4 cilindros

de R$ 681.950 na versão R-Dynamic HSE P340 (MHEV) 3.0L – 6 cilindros

