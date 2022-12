A Nova Montana estreia nas concessionárias brasileiras a partir de fevereiro de 2023. Segundo a Chevrolet, o modelo inaugura um novo conceito de picape médio-compacta e une características de um SUV com a picape.

As proporções da carroceria da picape da Chevrolet são, de acordo com a marca, inéditas. O veículo possui 4,72 metros de comprimento e cerca de 1,8 metro de largura.

De acordo com a Chevrolet, a caçamba Multi-Flex é um diferencial do produto e foi projetada para funcionar como um porta-malas gigante (874 litros). Traz um sistema de vedação da cobertura que oferece proteção contra água e conta, ainda, com uma extensa linha de acessórios customizados.

A frente da Nova Montana é caracterizada pelo conjunto ótico bipartido em LED, em sintonia com a mais recente linguagem global de design da Chevrolet. A lateral é marcada pela silhueta típica de utilitários, porém conta com linha de cintura elevada e molduras contornando toda a base do veículo, que fazem ele parecer ainda mais alto. Na traseira, uma barra em preto brilhante conecta as lanternas.

Nova Montana na pista

A Nova Montana possui, segundo a montadora, a melhor relação entre aceleração e consumo de combustível do segmento. A picape da Chevrolet é equipada com motor 1.2 Turbo Flex com até 133 cavalos de potência e 21,4 kgfm (210 Nm) de torque.

A oferta de equipamentos para a Nova Montana inclui seis airbags, alerta de ponto cego, faróis Full LED com regulagem de altura e acendimento automático, ar-condicionado digital, sensor de estacionamento com câmera de ré, chave inteligente com partida por botão, tampa da caçamba com alívio de peso na descida, carregador de smartphone sem fio, Wi-Fi nativo, sistema OnStar e aplicativo para comandar funções do carro remotamente.

A Chevrolet está iniciando a pré-venda das versões LTZ e Premier. O lote inaugural virá equipado com divisórias Multi-Board, um acessório de caçamba criado para o veículo.

A montadora informa que a Nova Montana é um projeto desenvolvido em parceria com os centros tecnológicos da GM na América do Sul, América do Norte e Ásia. Chega para integrar a família de veículos global da Chevrolet, já composta pelas atuais gerações de Onix, Onix Plus e Tracker.

Identidade da Chevrolet

A Nova Montana, segundo a Chevrolet, é o primeiro modelo de produção local escolhido para estrear a nova identidade de design global da marca, que se caracteriza pelo conjunto ótico bipartido na dianteira.

Por isso a picape traz a luz de posição (DRL) na parte superior. O farol principal e o pisca compõem uma peça independente de formato trapezoidal e com bordas arredondadas. O para-choque traz um aplique central na base.

Na versão Premier os acabamentos de rodas e frisos são escurecidos; na versão LTZ eles são predominantemente cromados.

A picape da Chevrolet possui molduras que contornam toda a base do veículo, incluindo para-choques, paralamas e portas. Por serem confeccionadas com um material de cor e textura contrastante em relação à lataria, fazem o carro parecer ainda mais alto em relação ao solo. Também possui rodas de 17 polegadas, linha de cintura elevada e rack de teto.

Abaixo as principais tecnologias e acessórios disponíveis para a Nova Montana, segundo a Chevrolet:

Segurança

Airbags frontais, laterais e de cortina

Alerta de frenagem de emergência

Alerta de ponto cego

Controle eletrônico avançado de estabilidade e tração

Faróis dianteiros Full LED com regulagem de altura

Freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem e assistência de frenagem de urgência

Ganchos de ancoragem para cadeiras de crianças no padrão Isofix e Top Tether

Kit para transporte de PET

Sistema OnStar com resposta automática em caso de acidente, botão de emergência e assistência na recuperação veicular

Rack de teto

Farol de neblina em LED

Roda de alumínio aro 17

Soleiras de portas iluminadas

Acendimento automático dos faróis com sensor crepuscular

Chave inteligente com sensor de aproximação e partida do motor por botão



Veja teaser da Nova Montana da Chevrolet

