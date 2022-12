Cristina Cestari é a nova CIO da Volkswagen para a América do Sul

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

A executiva chega para atuar na transformação digital entre todas as áreas da companhia

Cristina Cestari é a nova Chief Information Officer (CIO) da Volkswagen para a Região América do Sul. A executiva chega para atuar na transformação digital entre todas as áreas da companhia.

Cestari reportará para Ciro Possobom, COO da Volkswagen do Brasil, para temas nacionais, e para Alexander Seitz, chairman executivo da Volkswagen América do Sul, para os temas regionais. Cristina também fará parte do Comitê Executivo da marca na região.

Para Ciro Possobom, a experiência de Cristina será essencial no atual momento em que a empresa está.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O papel da Cristina dentro da jornada de transformação digital da Volkswagen será essencial. Nossa operação e colaboradores se beneficiarão da sua experiência, que nos ajudará termos cada vez mais uma estrutura transversal e integrada, além de acelerarmos ainda mais a transformação”, comenta.

Cristina possui experiência dentro da área da tecnologia da informação. Atuou por 20 anos no Banco Itaú e nos últimos 5 anos esteve na Brasil Warrant, onde era responsável direta pelas equipes de TI e Operações. É graduada em Processamento de Dados pela Fatec-Santos, possui MBA em Gerenciamento de Processos na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e certificado de formação de Conselheiros de Administração no Instituto Brasileiro Governanca Corporativa (IBGC).

“É uma nova etapa que assumo com grande entusiasmo! O trabalho em parceria com todas as áreas da empresa e a manutenção de um diálogo constante sobre Tecnologia vão acelerar nossa transformação e gerar resultados cada vez melhores”, diz Cristina Cestari.

Tags