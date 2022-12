Nissan passa a contar com novos formatos em suas concessionárias

A marca japonesa passa a ter no País a opção de loja com dimensões reduzidas e também a proposta de ter pontos dentro de shopping centers

A rede de concessionárias Nissan no Brasil conta, agora, com duas novas lojas que possuem formatos e propostas diferenciados.

Com as inaugurações, a marca japonesa passa a ter no País a opção de loja com dimensões reduzidas e também a proposta de ter pontos dentro de shopping centers. Essas novas configurações estreiam nos estados de São Paulo e Santa Catarina.

A recém-inaugurada Nissan Vip Car Rio do Sul é a primeira no Brasil a ter, segundo a marca, o conceito Nissan Express Contact (NEC) – ou contato expresso Nissan.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Localizada na rodovia BR 470, em Rio Sul (SC), tem tamanho menor que o padrão, sendo mais compacta e conta com showroom e oficina mecânica.

A outra proposta de concessionária que passa a ser adotada pela rede Nissan no País foi inaugurada com a Nissan Acelera, em Pindamonhangaba (SP), sendo a primeira loja Nissan dentro de um shopping center no Brasil.

A unidade tem como objetivo mostrar a marca e os produtos Nissan para um maior número de clientes e fica localizada no Shopping Pátio Pinda.

De acordo com a montadora, essas aberturas fazem parte do compromisso assumido pela Nissan América do Sul de aumentar sua rede em 25% até o ano-fiscal de 2023, em uma parceria entre a equipe Nissan e os distribuidores de cada mercado.

Tags