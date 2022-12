O POVO testou: Song Plus DM-i da BYD pelas ruas de São Paulo

O POVO foi a São Paulo testar o novo SUV Song Plus DM-i, apresentado como o primeiro veiculo da BYD a chegar ao Brasil com a exclusiva tecnologia super hibrida plug-in DM-i. A promessa é de baixo consumo de combustível, rápida aceleração, dirigibilidade suave, além de baixa emissão de Co2, entre outras vantagens.

Na prática, tem-se tudo isso mais conforto e espaço interno, beleza do veículo, a maciez da rodagem e o aparato tecnológico que fornece informação durante a viagem por meio de uma grande tela central com rotação automática que se assemelha a um tablet, dos tipos maiores.



E grande parte da sensação de condução está em poder acompanhar as muitas informações disponíveis na central multimídia que surpreendentemente falha apenas na falta de conectividade por meio de Android Auto e Apple CarPlay. Ou ainda o pareamento da tela do celular no navegador.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foram muitas as tentativas para baixar algum aplicativo que ajudasse na navegação, já em trânsito, o que piora o processo. E todas foram sem sucesso. Porém, para o restante do que se precisa saber, há fartura de informação. E o design na tela ajuda inclusive a entender o funcionamento híbrido de alimentação do carro – a grande estrela do momento. O veículo projetado na tela mostra didaticamente o que significa o hibridismo, ou seja, como em determinados trechos se alternam e se auxiliam conjuntamente a motorizacao eletrica e termica.



Esses dois motores que “conversam” sob o critério da eficiência energética são: um a gasolina, quatro cilindros e 16 valvulas, gerando 110 cv de potencia a 6.000 rpm. Ja o eletrico produz potencia maxima de 179 cv. O modelo acelera de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos e conta com autonomia 100% elétrica de 51 km com carga total da bateria, ja no modo hibrido a autonomia ultrapassa os 1.000 km.



A ergonomia dos bancos dianteiros se mostra moderna já a partir do design. E não se trata da beleza em detrimento da funcionalidade. O corpo fica bem adaptado com a facilidade dos ajustes eletricos, ainda acrescidas as vantagens de aquecimento ou refrigeração deles.



Seis airbags (airbags dianteiros, laterais dianteiros, cortinas de ar laterais dianteiras e traseiras), assistente de permanencia em faixa, sensor de ponto cego, reconhecimento de sinais de trânsito, assistente de frenagem de emergencia, sensores de pressao dos pneus são parte do pacote de seguranca. E estará disponivel em cinco cores: Emperor Red (Vermelho), Delan Black (Preto), Time Grey (Cinza), Snow White (Branco) e Dome Blue (Azul).



O evento de lançamento também oportunizou a exposição de outro modelo da marca: o SUV médio Yuan Plus EV. Ambos chegam com valor de R$ 269.990, porém o teste foi com o Song Plus que chamou atenção durante o percurso. Com 4.705 mm de comprimento, 1.890 mm de largura e 1.680 mm de altura, além do entre eixos de 2.765 mm, o que se entrega é espaço interno, volume de carga e acesso fácil dos passageiros – sem que esses se espremam para entrar ou sair da cabine.



A bateria Blade conta com garantia de oito anos ou 200 mil quilometros. E aqui precisamos falar sobre a expertise da marca frente aos elétricos. É que modelos BYD (Construa seus sonhos em inglês) já roda em muitas cidades brasileiras. A marca chegou ao Brasil em 2015 quando inaugurou uma fábrica de montagem de ônibus 100% elétricos em Campinas (SP).



Em 2017 abriu uma segunda fábrica na mesma cidade, porém desta vez para módulos fotovoltaicos. Em seguida vieram fábricas de produção de baterias, projeto de monotrilho, VLT, e a comercialização de caminhões e furgões elétricos.



O porta-malas tem capacidade de 574 litros, porém com os bancos traseiros rebatidos chega a 1.477 litros. Também integram o veículo faróis full led inteligentes, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, câmera 360º 3D panorâmica, assistente de mudança de faixa, entre outros.







Mais sobre a BYD

•A BYD foi a primeira montadora a comercializar taxis elétricos.

•A BYD e líder global em vendas de ônibus 100% elétricos e no Brasil e pioneira na produção de ônibus 100% elétricos a bateria.

•A BYD no Brasil e pioneira na produção de ônibus 100% elétricos a bateria

•Em maio de 2021, a BYD foi a segunda empresa mundial a produzir um milhão de carros elétricos de passageiros.

•E líder em vendas de veículos elétricos na China por nove anos consecutivos (2013 -2021)

•Ate novembro deste ano, o uso dos veículos elétricos BYD em todo o mundo já trouxeram uma redução de mais de 14,6 bilhões de toneladas de CO2.

• A BYD integra há dois anos a Rede Brasil do Pacto Global da ONU.

Tags