Edição limitada: último Gol é lançado por R$ 95.990; veja fotos

Após 42 anos de produção ininterrupta na fábrica de Taubaté (SP), o Gol chega a sua última versão. Segundo a montadora, o modelo foi o mais produzido, vendido e exportado na história do mercado brasileiro e, por isso, recebe a edição limitada Last Edition.

Serão produzidas apenas 1.000 unidades na versão de despedida do Gol que possui equipamentos disponíveis desde itens de design e estilo, até uma cabine exclusiva.

O desenvolvimento foi criado pela equipe de Design da marca no Brasil, encabeçada pelo chefe de Design da Volkswagen na América do Sul, José Carlos Pavone.

Detalhes exclusivos do Gol Last Edition

A cor selecionada para o Last Edition foi o Vermelho Sunset, herdada do Nivus e já presente no T-Cross e no Novo Polo, ela ressalta as linhas do Gol e contrasta com os detalhes exclusivos da versão de despedida do compacto.

Na dianteira, a grade superior recebeu detalhes preto piano, seguindo a linha de detalhes exclusivos, como as rodas de liga leve de 15 polegadas pintadas de preto brilhante e os adesivos nas portas com alusão à edição.

Na traseira, a nomenclatura “Gol Last Edition” traz a mesma fonte utilizada no Gol GT, protótipo construído pela Volkswagen para o Salão do Automóvel de 2018, além da faixa que interliga as lanternas traseiras, escurecidas exclusivamente para a última edição.

Segundo a marca, o "toque especial" ficou para a coluna C, local escolhido para receber o emblema que marca os 42 anos de produção do Gol, revivendo as clássicas rodas orbitais, equipadas pela primeira vez no Gol GTI, na década de 1990.

O motor 1.0 MPI também equipa o Gol Last Edition, entregando 84 cv de potência e 10,3 kgfm de torque máximo, atrelado ao câmbio manual de cinco marchas. O conjunto, conhecido por sua durabilidade e robustez, é apresentado como um dos mais econômicos do segmento.

Interior do Gol Last Edition

No Last Edition, o interior possui bancos revestidos em tecido exclusivo que remete aos assentos Recaro que estavam presentes no Gol GTI, além do destaque em baixo relevo com o nome da edição e as costuras vermelhas.

Nas portas, foi aplicado, pela primeira vez nesta geração, tecidos na parte central, replicando o material dos bancos e o teto foi revestido na cor preta, assim como as colunas A e B.

A frente do motorista possui grafismo exclusivo para a Last Edition, além do volante multifuncional revestido em couro, com costuras vermelhas.

No console central, o sistema de Infotainment Composition Touch com espelhamento Android Auto e Apple CarPlay, foi instalado logo abaixo do acabamento em estilo fibra de carbono, onde foi posicionada a placa da edição limitada com a numeração da unidade.

Preço do Gol Last Edition

O Gol Last Edition será ofertado com todos os itens de série, sem opcionais, por R$ 95.990. A venda do modelo foi aberta nesta sexta-feira, 25, podendo ser adquirido via concessionária ou no site da Volkswagen do Brasil.

O sucessor do Gol será o Novo Polo Track

O Novo Polo Track, apresentado semanas atrás, será o sucessor do Gol. Com início de produção marcada para janeiro de 2023, o Track foi projetado a partir da plataforma MQB.

Com lista recheada de equipamentos de série e herdando o motor 1.0 MPI, o Novo Polo Track ainda entrega, segundo a marca, o melhor entre-eixos da categoria, de 2,56 metros, e porta-malas de 300 litros.

Veja fotos do Gol Last Edition

