Toyota do Brasil anuncia chegada da linha 2023 para Hilux e SW4; veja fotos

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Toyota do Brasil anuncia hoje, 24 de novembro, a chegada da linha 2023 para os modelos Hilux e SW4 em toda a sua rede de concessionárias em território nacional.

Para a picape Hilux, o destaque é a estreia da versão Conquest no mercado brasileiro, com foco em clientes que buscam um visual off-road mais imponente. Já a SW4 GR-Sport, principal novidade do SUV para essa linha, recebeu 20 cavalos a mais de potência.

Desde janeiro deste ano, a Hilux emplacou quase 34 mil unidades.

Já o SUV SW4, com 9.953 unidades emplacadas, conta com quatro versões em seu portfólio: SRX (5 lugares), SRX (7 lugares), Diamond (7 lugares) e a GR-Sport (7 Lugares) que agora passa a contar com o acréscimo de potência, alcançando 224 cavalos e 55,0 kgfm de torque, reforçando a filosofia GAZOO Racing, “pushing the limits for better”, ou em tradução livre, “indo ao limite em busca do melhor”.

A Toyota oferece os novos modelos Hilux e SW4 2023 em toda a sua rede de concessionárias tanto para a compra quanto para aluguel, por meio da KINTO e seus serviços KINTO One Personal, de assinatura de veículos 0km, e KINTO One Fleet, focado em gestão de frotas corporativas.

Linha Hilux 2023

A principal novidade da linha 2023 da Hilux é a versão Conquest. uma alternativa ao consumidor que busca uma picape com visual mais Off Road.

O novo modelo ganhou visual mais agressivo, graças ao pára-choque dianteiro com desenho exclusivo, nova grade frontal, molduras nas caixas de roda, retrovisores e maçanetas na cor preta, rodas de liga leve de 18 polegadas com desenho inédito, faróis de LED com máscara negra bem como santantônio com a identificação “Conquest” e separador de carga na caçamba exclusivos, que aumentam a praticidade, acomodando cargas dos mais variados tamanhos.

Já no interior, a nova versão Conquest é equipada com luz ambiente nas portas e novo acabamento em preto, o que proporciona ao motorista e aos ocupantes um ambiente mais moderno e exclusivo.

Conhecida por sua robustez, durabilidade, versatilidade e agilidade, a Hilux 2023 ainda oferece de série, ar-condicionado de duas zonas automático e digital, com saídas para o banco traseiro, além de câmera 360° e aprimoramentos no pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense, como a inclusão do sistema de pré-colisão frontal (PCS), nas versões SRX, SRX Limited, GR-Sport e agora na Conquest.

Além disso, a picape é equipada com sistema multimídia com tela de 8" sensível ao toque, rádio com MP3, entrada USB, conexão Bluetooth® e para smartphones e tablets por meio de espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay®, item incluído neste ano desde a versão Power Pack.

A partir da versão SR, todas as versões da Hilux 2023 contam com sistema de ar-condicionado de duas zonas automático e digital. A central trabalha com controles individuais na parte dianteira e traseira.

Motor e transmissão

A Hilux 2023 traz o motor turbodiesel 2.8L 16V, que gera 204 cv de potência e torque de 42,8 kgfm a 3.400 rpm nas versões com transmissão manual e 50,9 kgfm a 2.800 rpm nas versões com transmissão automática. Acoplado a uma transmissão automática sequencial de seis velocidades, o propulsor alia força à economia: é apresentado como um dos mais potentes e econômicos da categoria. Participante do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, os modelos equipados com transmissão automática apresentam consumo de 10,1 km/l no percurso urbano e de 11,3 km/l no percurso rodoviário.

Já na versão GR-Sport, a Hilux é equipada com o mesmo motor turbodiesel 2.8L 16V, 4 cilindros em linha, mas com uma configuração do motor de turbocompressor de geometria variável (TGV) e intercooler (1GD) que entrega 224 cv de potência e 55,0 kgfm de torque. Todo esse conjunto de força é acoplado a uma caixa transmissão automática de seis velocidades sequencial.

Ainda na versão GR-Sport, a Hilux segue com a sua suspensão diferenciada das outras versões, como novas molas, para ganhar maior rigidez, amortecedores monotubo com aumento de 30% no diâmetro, o que oferece respostas mais diretas e lineares em condições de alta velocidade, tanto em terrenos dentro quanto fora de estrada.

Segurança

Desde a versão de cabine simples, destinada ao trabalho, a Hilux 2023 já vem dotada de dois airbags frontais e um de joelho, para o motorista; bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico); freios ABS e sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas quatro rodas; cintos de segurança de três pontos para todos os bancos, com pré-tensionador e limitador de força para o condutor e passageiro.

Já os itens de assistência de subida (HAC), controle eletrônico de estabilidade (VSC), controle eletrônico de tração (A-TRC) e luz de frenagem emergencial automática seguem disponíveis em toda a linha Hilux, desde as versões de entrada até a mais equipada.

Nas versões com cabine dupla, a Hilux ainda vem com mais quatro airbags, dois laterais e dois de cortina, sistema universal Isofix® para fixação de cadeirinha para crianças no banco traseiro e assistente de reboque.

A partir da versão SR, são adicionados sensores frontais e traseiros que auxiliam o condutor nas manobras. Esses sensores medem a distância de objetos e/ou dos carros estacionados, indicando ao motorista a distância com sinais sonoros de aproximação.

A partir da versão SRX, é incorporado o sistema de monitor de visão 360º (Panoramic View Monitor – PVM), que vai agregado no modo de exibição do display, como suporte ao motorista na identificação de movimentos ao redor de todo o veículo.

As versões SRX, SRX Limited, Conquest e GR-Sport ainda adicionam o sistema Toyota Safety Sense, que dispõe de:

Sistema de Pré-Colisão Frontal (PCS)* – O sistema de Pré-Colisão Frontal do Toyota Safety Sense usa a câmera e o radar de ondas milimétricas para detectar veículos que circulam nas ruas e estradas. Se o sistema detectar a possibilidade de uma colisão, alerta o motorista por meio de avisos sonoros e visuais e ativa a assistência de frenagem, para evitar ou reduzir os danos causados por ela.

Sistema de Alerta de Mudança de Faixa com Condução Assistida (LDA)* – Em determinadas circunstâncias, o Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert System – LDA) é projetado para detectar desvios de pista, quando as linhas divisórias são visíveis. Ao ouvir e ver os alertas, e depois de verificar que é seguro fazê-lo, o veículo deve ser redirecionado para o centro da pista.

Este sistema também inclui a funcionalidade de condução assistida. Quando é ativado e se detectar que o motorista está se desviando inadvertidamente, o sistema pode aplicar pequenos movimentos de correção no volante, para ajudar a manter o veículo na pista. No caso da Hilux, o sistema ainda ajuda na correção de rota, aplicando os freios nas rodas do lado em que se deseja regressar para retomar a rota correta de condução.

Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC)* – O Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) é um sistema semelhante ao cruise control, que permite a condução a uma velocidade constante predeterminada. O ACC usa o radar de ondas milimétricas montado na grade frontal e a câmera projetada a bordo para detectar veículos, calcular sua distância e ajustar a velocidade, para ajudar a manter uma distância predeterminada de veículo para veículo.

*Os sistemas de segurança ativa, como o Toyota Safety Sense, são projetados para auxiliar o motorista, e não para substituí-lo. O motorista deve manter o controle de seu veículo em todos os momentos e é responsável por sua condução, pois esse sistema não substitui a condução segura. A operação do Toyota Safety Sense pode ser afetada ou prejudicada devido a fatores externos, e a Toyota não é responsável pelas consequências derivadas do uso do sistema.

Versão, Preços e Cores

GR-Sport - R$ 354.790 - Branco Lunar, Preto Atitude, Vermelho Volcano

Conquest - R$ 339.190 - Preto Atitude, Vermelho Volcano, Cinza Granito, Prata Névoa e Branco Polar

SRX Limited - R$ 337.990 - Preto Atitude, Vermelho Volcano, Cinza Granito, Prata Névoa e Branco Polar

SRX - R$ 325.490 - Branco Lunar, Preto Atitude, Vermelho Volcano, Cinza Granito, Prata Névoa, Branco Polar

SRV - R$ 290.690 - Preto Atitude, Vermelho Volcano, Cinza Granito, Prata Névoa, Branco Polar

SR - R$ 273.090 - Preto Atitude, Vermelho Volcano, Cinza Granito, Prata Névoa, Branco Polar

STD Power Pack - R$ 244.390 - Preto Atitude, Vermelho Volcano, Cinza Granito, Prata Névoa, Branco Polar

Cabine Simples - R$ 228.490 - Prata Névoa e Branco Polar

Chassi - R$ 220.690 - Prata Névoa e Branco Polar

Linha SW4 2023

A principal novidade do novo SW4 20233 é a atualização da versão GR-Sport, que, além da conhecida roupagem, com emblemas da GAZOO Racing e rodas personalizadas, ganhou 20 cv, com o turbocompressor de geometria variável (TGV) e o intercooler (1GD), assim como na picape Hilux.

Nas versões Diamond e GR-Sport, a linha dos sistemas de luzes, da grade frontal e dos para-choques seguem como novidade. Destacam-se ainda sua moldura dianteira, com faróis full-LED, e o sistema follow me home, com regulagem automática de altura.

Por dentro, o modelo tem detalhes escurecidos, volante e bancos em couro, iluminação ambiente, com LEDs nos apoios para os pés, console central, painel e portas.

O novo SW4 2023 possui o pacote de conectividade com tela sensível ao toque de 8”, Android Auto® e Apple CarPlay® e função Bluetooth®, acompanhados do sistema de áudio premium JBL®, com 10 alto-falantes e 1 subwoofer.

Além disso, todas as versões incorporam o sistema de monitor de visão 360º (Panoramic View Monitor – PVM), que vai agregado no modo de exibição do display, como suporte ao motorista na identificação de movimentos ao redor de todo o veículo.

O SUV na linha 2023 vem, de série, com ar-condicionado automático digital de duas zonas.

Já as versões Diamond e GR-Sport contam ainda com carregador por indução para smartphones (Wireless Charger) e duas portas USB no console, para utilização dos passageiros dos bancos traseiros.

Motorização

Assim como na Hilux, o propulsor que equipa o SUV é diesel 2.8L 16V, gera 204 cv de potência e torque de 50,9 kgfm a 2.800 rpm, e está sempre acoplado a uma transmissão automática sequencial de seis velocidades.

Já na versão GR-Sport, a configuração do motor de turbocompressor de geometria variável (TGV) e intercooler (1GD) entrega 224 cv de potência e 55,0 kgfm de torque.

Segurança

Todas as versões do Toyota SW4 são dotadas do sistema Toyota Safety Sense. Com isso, o modelo é equipado com:

Sistema de pré-colisão frontal (PCS)

Sistema de aviso de mudança de faixa (LDA)

Controle adaptativo de cruzeiro (ACC).



Além dos itens adicionais de segurança:

Controle de estabilidade (VSC)

Controle de tração (TRC)

Controle de tração ativo (A-TRC)

Assistência de descida (DAC)

Assistência de partida (HAC)

Controle de oscilação de reboque (TSC)

ABS com freio eletrônico – distribuição de força (EBD)

Assistência à frenagem de emergência (BA)

Luzes de freio de emergência (EBS)

Âncoras Isofix® (x2) com amarração superior (x2)

Todas as versões ainda contam com cintos de segurança de três pontos para todos os bancos, com pré-tensor e limitador de força para o condutor e passageiro dianteiro. Além de sete airbags, sendo dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista.

Versão, Preços e Cores:

GR-Sport - R$ 437.890 - Branco Lunar/Preto Atitude (dual tone) e Preto Atitude

Diamond - R$ 423.890 - Branco Lunar/Preto Atitude (dual tone), Prata Névoa/Preto Atitude (dual tone), Cinza Granito e Preto Atitude

SRX 7 lugares - R$ 384.690 - Branco Lunar, Cinza Granito, Prata Névoa, Preto Atitude e Marrom Urban

SRX 5 lugares - R$ 378.190 - Branco Lunar, Cinza Granito, Prata Névoa, Preto Atitude e Marrom Urban

Veja fotos dos dois modelos

