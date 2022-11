Nova Montana terá motor 1.2 turbo de série

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Nova Montana vai ser apresentada no dia 1º de dezembro no canal oficial da Chevrolet no YouTube, quando inicia também a pré-venda do produto.

A montadora está compartilhando mais detalhes sobre a mecânica da Nova Montana: o veículo vai ser equipado com motor 1.2 turbo de série em todas as versões.

Um dos avanços está na central eletrônica. Ela permite até três vezes mais variáveis de calibração que picapes de geração anterior, garantindo assim um funcionamento mais eficiente do conjunto motriz. O resultado é a melhor relação entre aceleração e consumo de combustível do segmento, de acordo com projeções da engenharia da GM.

Neste contexto, a futura representante da Chevrolet será, entre as picapes automáticas, por exemplo, a campeã em economia de combustível.

“Foi desenvolvida uma calibração específica de motor e transmissão para a Nova Montana considerando a proposta do veículo, para a otimização da performance, seja quando estiver vazio ou carregado”, explica Eduardo Domeniquelli, engenheiro-chefe do projeto.

Outro conceito da Nova Montana está no fato dela unir a robustez de uma picape com o conforto e a dirigibilidade de um SUV. Traz inclusive posição mais alta de guiar, uma seleção de acabamentos sofisticados, além de muitas tecnologias de segurança e conectividade.

A Nova Montana foi desenvolvida para ser um carro prático e versátil para o dia a dia, também na hora de estacionar. Para isso, ela inova nas proporções da carroceria, que resultou no melhor aproveitamento do espaço interno, inclusive para os passageiros da segunda fileira de bancos.

A caçamba do novo modelo apresenta múltiplas organizações da carga, com a melhor vedação contra água e poeira do segmento, segundo a montadora.

A Chevrolet compartilhou detalhes do visual da futura picape da marca, entre eles os faróis tipo Full LED, a cabine dupla e a tampa da caçamba com sistema de amortecimento para a abertura.

A Nova Montana é um projeto desenvolvido em parceria com os centros tecnológicos da GM na América do Sul, América do Norte e Ásia. Será o próximo integrante da família de veículos global da Chevrolet, já composta pelas atuais gerações de Onix, Onix Plus e Tracker.

