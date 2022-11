Honda completa oito anos da operação de seu parque eólico

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Localizado na cidade de Xangri-Lá (RS), o empreendimento conta com dez aerogeradores, resultando em uma capacidade instalada de 31,7 MW

O parque eólico da Honda Energy do Brasil completa seu oitavo ano em operação, no próximo sábado, dia 26 de novembro.

A marca inaugurou seu próprio parque eólico, como uma das ações para contribuir com a visão global da empresa de atingir a neutralidade de carbono em seus produtos e atividades corporativas até 2050.

A iniciativa concretiza o compromisso com o meio ambiente e supre a demanda de energia elétrica das unidades fabris de automóveis, no interior paulista, além de atender também o escritório administrativo em São Paulo (SP).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A produção de energia eólica chega às fábricas de automóveis da Honda por meio do Sistema Interligado Nacional e já permitiu que cerca de 900 mil automóveis fossem produzidos com energia elétrica limpa e renovável.

Localizado na cidade de Xangri-Lá (RS), o empreendimento conta com dez aerogeradores, resultando em uma capacidade instalada de 31,7 MW. Desde o início da operação, foram gerados 615 GWh de energia e cerca de 43 mil toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas na atmosfera.

“A Honda Energy é um projeto que nos orgulha muito e comemorar os oito anos de operação do parque eólico é uma satisfação ainda maior. Hoje todos os automóveis Honda produzidos no país utilizam energia elétrica limpa e os bons resultados mostram que estamos no caminho certo ao conciliar inovação e respeito ao meio ambiente.”, afirma Otavio Mizikami, presidente da Honda Energy e vice-presidente Industrial da Honda Automóveis.

Tags