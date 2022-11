Revisão do carro elétrico é mais barata que a de carro popular

Destaque no século XXI ao redor das discussões sobre sustentabilidade, os carros elétricos possuem um número muito menor de componentes mecânicos, viabilizando um pacote de revisões programadas bem mais acessível que o de modelos híbridos ou até mesmo a combustão.

Levando em consideração a linha Chevrolet, por exemplo, o Novo Bolt EV tem o custo total das revisões programadas até 50.000 quilômetros. De acordo com informações da marca, o valor é aproximadamente 20% inferior ao Onix 1.0 MT, atual carro de entrada da fabricante.

As vendas de veículos leves eletrificados nos dez primeiros meses de 2022 superaram em 10,5% o total do ano passado pelos cálculos da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). A Chevrolet enfatiza a sua posição como a rede especializada em assistência a EVs com a maior capilaridade do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de não ter troca de óleo, correias, velas ou filtro de ar do motor ou de combustível, por exemplo, o carro elétrico ainda necessita de manutenções próprias, como a troca do líquido de arrefecimento que refrigera as baterias.

A visita com intervalos programados para a oficina não muda em comparação aos demais tipos de automóveis, considerando as checagens de itens de desgaste comuns, como sistemas de freios, suspensão e direção.

O custo por quilômetros rodados é outra economia aos consumidores, já que o veículo utiliza energia elétrica, mais barata que a gasolina, o diesel ou o etanol.



Tags