Copa: Hyundai Motor inaugura Museu Fifa e apresenta escultura "O Maior Gol"

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Espaço faz parte da campanha "Gol do Século" criada pela montadora para a Copa do Mundo da Fifa 2022™

A Hyundai Motor Company acaba de inaugurar o Museu Fifa, que integra o Fifa Fan Festival™ em Doha, no Catar, como parte da campanha da empresa “Gol do Século” para a Copa do Mundo da Fifa 2022™. Com o tema “Gols criam história”, uma exposição relembra os melhores momentos e gols da história da competição.

A Hyundai desenvolveu o Museu Fifa usando a técnica de construção de terra batida, que permite que o exterior do prédio volte à natureza sem gerar desperdícios durante a decomposição. A empresa trabalhou em conjunto com o Grupo de Consultoria Arquitetônica “Grimshaw”, com sede no Reino Unido, e a Agência de Design “Uniplan”, na Alemanha, para a construção e a exposição.

O interior foi finalizado com materiais recicláveis, indo ao encontro do compromisso da iniciativa “Gol do Século” com a sustentabilidade. A parte externa também incorpora a combinação das traves de um campo de futebol, transformando-as em um elemento único para transmitir solidariedade e união para o “Gol do Século” .

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No evento de inauguração, o troféu do vencedor da Copa do Mundo da Fifa 2022™ esteve disponível para um momento especial de visitação, enquanto a Taça Jules Rimet™, troféu original da Copa do Mundo da Fifa™ utilizado entre 1930 e 1970, segue em exibição regular durante toda a exposição.

Os visitantes também podem ver a mostra “Arco-Íris das Camisas”, com as camisas de todas as 32 seleções nacionais qualificadas, bem como vitrines dedicadas a cada Copa do Mundo da Fifa™ desde 1930, com objetos originais e suas histórias. Outro atração é o filme “The Final”, com duração de oito minutos.

Dentro da exposição, a Hyundai mostra também as camisas autografadas do “Time do Século”, juntamente com as interpretações de cada membro sobre seu “Objetivo Maior” (“Greatest Goal”, em inglês). A Hyundai Motor convida os visitantes a se juntar ao “Time do Século” como torcedor, partilhando a visão e a missão da iniciativa “Gol do Século”.

Para comemorar a ocasião, Unsoo Kim, vice-presidente executivo da Hyundai Motor para Índia, Oriente Médio e África, e Jisung Park, membro do “Time do Século” e ex-capitão da seleção coreana de futebol, participaram da inauguração junto com o diretor administrativo do Museu Fifa, Marco Fazzone, e os três embaixadores oficiais do espaço: Gianluca Zambrotta, vencedor da Copa do Mundo da Fifa™ de 2006, pela Itália; Diego Forlan, vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo da Fifa™ 2010, pelo Uruguai; e Pascal Zuberbühler, goleiro por várias Copa do Mundo da Fifa™ pela Suíça.

“Estamos muito satisfeitos e entusiasmados em dar as boas-vindas aos fãs de futebol de todo o mundo em nossa exposição em Doha durante a Copa do Mundo da Fifa 2022™ e por poder conectar, engajar e compartilhar a magia do futebol juntos”, disse Marco Fazzone, diretor administrativo do Museu Fifa. “Graças à Hyundai, mais uma vez celebramos a tradição e a cultura do futebol junto com o mundo durante uma Copa do Mundo. Será outro grande marco para o Museu FIFA e mal podemos esperar para abrir nossas portas como parte do Fifa Fan Festival™”.

“A sustentabilidade é outro objetivo que a Hyundai e a Fifa almejam juntos. Com o poder de união do futebol, acreditamos que o nosso mundo pode se unir sob o tema da sustentabilidade, para promover mudanças para um amanhã melhor”, disse Unsoo Kim, vice-presidente executivo da Hyundai Motor para Índia, Oriente Médio e África.

A Hyundai também revelou oficialmente a escultura “O Maior Gol”, do artista contemporâneo italiano Lorenzo Quinn. A Hyundai uniu-se a ele para criar a obra de arte monumental inspirada no sonho compartilhado dos torcedores de futebol de um mundo unido pela sustentabilidade.

Lorenzo Quinn, Unsoo Kim e Jürgen Griesbeck, CEO e co-fundador da instituição de caridade global de futebol “Common Goal”, bem como os membros do “Time do Século”, incluindo a jogadora da seleção dinamarquesa Nadia Nadim, o ex-jogador da seleção nacional de futebol de Omã Ali Al -Habsi, Jisung Park e o robô quadrúpede SPOT da Boston Dynamics participaram da revelação da escultura.

A escultura se assemelha a uma estrutura representada por duas mãos segurando uma à outra, simbolizando a missão da iniciativa “Gol do Século” de criar “um mundo unido para a sustentabilidade”. Medindo 7,7 metros de altura por 18,25 metros de largura, a enorme escultura tem cerca de três vezes o tamanho de uma trave de futebol.

Quinn fez “O Maior Gol” de forma sustentável, com malha de aço reciclada, contendo mais de 70.000 pontos de solda. No centro da escultura está um globo de aço reciclado, vestido com camadas vivas de folhagem. Posicionado na linha do gol, esse globo representa o compromisso da Hyundai com seu objetivo maior de unir o mundo para construir um futuro sustentável. Para ilustrar essa visão, os membros do “Time do Século”, como Unsoo Kim e Jürgen Griesbeck, completaram a obra adicionando cada um uma camada de folhagem ao globo.

Tanto para a Hyundai como para Lorenzo Quinn, foi importante que o país anfitrião da Copa do Mundo da Fifa 2022™ participasse da criação da escultura. Uma parte dela foi tecida à mão por pescadores locais do Catar usando técnicas tradicionais de artesanato, completando o gol com uma rede de linho reciclado. Esse processo une velhas e novas tecnologias para escultura e atua como a metáfora perfeita para promover um mundo unido para a sustentabilidade.

“Podemos ainda não estar onde gostaríamos, mas, ao nos comprometer em mudar, estamos dando um passo mais perto de marcar o maior gol do mundo que é fazer a diferença juntos”, disse Quinn. “O mais importante para alcançar um mundo unido pela sustentabilidade é a harmonia com nosso meio ambiente e tudo que nos cerca. A humanidade precisa trabalhar de mãos dadas para alcançar o objetivo da sustentabilidade, e esta narrativa está alinhada com o significado desta escultura.”

Complementando as ações, um vídeo para marcar o final do “Gol do Século” será veiculado como anúncio entre as partidas ao vivo da Copa do Mundo da Fifa 2022™. Narrado pelo capitão do “Time do Século”, Steven Gerrard, a campanha transmite uma mensagem esperançosa de que, quando nos unimos como equipe em busca de um objetivo comum, podemos juntos alcançar um mundo sustentável. Juntamente com a linha de veículos totalmente elétricos IONIQ da Hyundai, o vídeo também reúne outros membros do “Time do Século”, como o grupo BTS e o robô SPOT, para criar uma grande onda do “Gol do Século”.

A Hyundai lançou a campanha “Gol do Século” com o slogan “Um mundo unido pela sustentabilidade”, em abril, contando com o “Time do Século”, um grupo de embaixadores para promover vários projetos de sustentabilidade ambiental e social ao longo de 2022. Desde então, a empresa tem realizado diversas atividades, como o “Compromisso Hyundai Gol do Século” e a canção de campanha para a Copa do Mundo “Ainda por Vir” (Yet to Come, em inglês) com o grupo BTS. A Hyundai também está fornecendo 616 veículos para a Copa do Copa do Mundo da Fifa 2022™. Dessa frota, 446 são veículos de passeio, sendo mais da metade (226 unidades) modelos híbridos elétricos (HEV) e elétricos a bateria (BEV).

Tags