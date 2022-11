Mercedes-Benz inicia campanha de divulgação do filme Avatar: O Caminho da Água

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Mercedes-Benz Automóveis está iniciando a próxima fase de sua colaboração estratégica com a 20th Century Studios no novo filme "Avatar: O Caminho da Água", que incorpora temas como sustentabilidade, mobilidade do futuro, tecnologia e inovação em uma experiência de marca única.

O novo filme tem estreia prevista para 16 de dezembro de forma global. Imagens exclusivas mostram os ambientes e paisagens já conhecidas do primeiro filme.

A campanha será realizada nos principais mercados da Mercedes-Benz em todo o mundo, com peças cobrindo TV, cinema, mídia digital e social. Essa ação de colaboração completa um ciclo que se iniciou com o veículo-conceito VISION AVTR, inspirado no mundo de AVATAR apresentado na CES de 2020.

O Mercedes-Benz VISION AVTR é o resultado de uma colaboração entre a AVATAR, uma das franquias de filmes mais inovadoras da indústria do entretenimento e a Mercedes-Benz, a oitava marca mais valiosa do mundo (de acordo com o Ranking Interbrand 2022).

O nome do conceito de veículo significa ADVANCED VEHICLE TRANSFORMATION (Veículo de transformação avançada). A conexão biométrica no veículo conceito autônomo permite uma interação nova entre homem, máquina e natureza.

Sua linguagem de design orgânico combina exterior e interior em um conceito, trazendo materiais sustentáveis, como couro vegano DINAMICA® feito de materiais reciclados e tecnologia de bateria orgânica criam uma forma de economia circular.

Trinta e três abas biônicas na parte de trás do veículo podem se comunicar com o mundo exterior – com e através do condutor – usando movimentos fluidos em gestos sutis. Em vez de um volante convencional, o VISION AVTR possui um controle multifuncional no console central.

Quando os passageiros colocam a mão no controle, o interior ganha vida e o veículo os reconhece pela frequência cardíaca. Quando o usuário levanta a mão, o sistema inteligente projeta uma seleção de menu na palma da mão, permitindo que o usuário escolha intuitivamente diferentes funcionalidades.

Sobre Avatar: O Caminho da Água

Situado mais de uma década após os eventos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água começa a contar a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), as dúvidas que os perseguem, o quanto eles fazem para se manterem seguros, as batalhas que travam para se manterem vivos e as tragédias que suportam.

"Avatar: O Caminho da Água" é dirigido por James Cameron, produzido por James Cameron e Jon Landau, com David Valdes e Richard Baneham atuando como produtores executivos. O filme é estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.

