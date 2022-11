Pulse Abarth estreia no Brasil com valor a partir de R$ 149.990

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O primeiro SUV da Abarth no mundo surge com a missão de marcar o "retorno do escorpião" ao Brasil. O Pulse Abarth foi revelado no BBB 22 e caiu nas pistas da Fórmula 4 como carro madrinha da competição que possui motores da marca impulsionando os monopostos da categoria. Agora, ele chega ao mercado brasileiro.

A novidade foi desenvolvida e é produzida no Polo Automotivo da Stellantis em Betim (MG). A marca já teve dois veículos comercializados no Brasil antes. Em 2002, o Stilo e, em 2014, o 500 Abarth.

“Aceleramos para entregar um autêntico Abarth. Mais do que um lançamento de um novo produto, estamos trazendo de volta a marca com toda a força para o Brasil. Sabemos o quanto o brasileiro é apaixonado por esportividade e performance, tudo que a Abarth representa. O Pulse Abarth chega para agradar um público que é fã destes atributos e que deseja transformar a experiência de dirigir em extraordinária”, afirma Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat e da Abarth na América do Sul.

O Pulse Abarth é equipado com o motor Turbo 270, apresentado como o mais rápido do Brasil na sua categoria. Ele sai de fábrica reunindo, por exemplo, conteúdos como escapamento duplo esportivo, central multimídia de 10,1" com serviços conectados, paddle shifters, frenagem automática de emergência, freio de mão eletrônico com Auto Hold, wireless charger, comutação automática de faróis e alerta de mudança de faixa.

Design

O modelo chega com detalhes em vermelho, cor característica da marca. A começar por uma faixa lateral; o retrovisor e uma linha no para-choque dianteiro também seguem a mesma estética e cor.

Os badges Abarth estão presentes tanto na lateral quanto na dianteira. A Fiat Flag também está presente na grade. Traz ainda rodas de 17” Racing exclusivas com alívios de massa, maior largura e center cap único.

Na parte frontal do SUV há elementos para melhorar a aerodinâmica, como o air curtain e o para-choque frontal mais baixo e largo. Já na parte de trás, traz exclusividade na antena shark esportiva, a assinatura Abarth e um para-choque traseiro que reforça o DNA Abarth Racing com escapamento com ponteira dupla cromada de 3 polegadas e ronco característico da marca.

O interior é escurecido e o símbolo do escorpião está presente em 13 pontos, como no encosto dos assentos, centro do volante, badge do painel, em uma etiqueta no câmbio e na tampa do motor.

Os bancos exclusivos em couro ecológico preto, o apoio de braço e o volante trazem costuras no tom vermelho, assim como a coifa do câmbio. Evidenciando o acabamento único do SUV há também uma faixa vermelha presente no painel e a letra "E" do nome Pulse no badge traseiro também vem nesse tom.

Para completar, o console central possui com diversos porta-objetos. Já o cluster digital é personalizável e traz a mesma estética esportiva Abarth.

O modelo está disponível nas cores Branco Banchisa, Cinza Strato, Vermelho e Preto Volcano, com detalhes externos em vermelho. Já as opções em Vermelho Montecarlo possuem detalhes em cinza ou preto.

Performance

O Pulse Abarth possui câmbio automático de até seis marchas e é equipado com o motor Turbo 270 com potência de 185 cv e torque de 270 Nm, com nova calibração para a máxima performance, apresentado como o SUV compacto mais rápido do Brasil. Ele é capaz de chegar a 100 km/h em 7,6 segundos e sua velocidade máxima é de 215 km/h (etanol). Sua relação peso-potência é 6,9 kg/cv.

O modelo traz modificações específicas, como nova calibração do câmbio, que prometem deixar as trocas mais rápidas e esportivas. As suspensões trazem mais estabilidade e dirigibilidade com molas e amortecedores até 13% mais firmes. A suspensão dianteira ganhou nova geometria e barra estabilizadora de maior diâmetro disponível para maior estabilidade. Já a traseira tem eixo com maior rigidez à torção (+15%). A rolagem da carroceria ainda ficou 10% menor, o que ajudou a manter a altura elevada.

Equipado com rodas mais largas (17”) para mais estabilidade e pneus mais aderentes, o modelo também possui uma nova direção. O sistema de freio também foi redimensionado e a sonoridade do motor está mais esportiva, devido ao novo sistema de exaustão. Ele possui altura de um SUV, com vão livre do solo de 217 mm.

O SUV possui três modos de direção disponíveis: normal, manual e o poison, exclusivo da marca. Com seu mapa do acelerador é possível atingir uma mesma velocidade em 60% do tempo quando comparado com o modo Normal.

O modo Poison pode ser acionado por meio de um botão no volante.

Segurança e Tecnologia

Há diversos itens de série, que em outros modelos da categoria são oferecidos como opcionais. A central multimídia de 10,1 polegadas vem com o Connect////Me, plataforma de serviços conectados que conta com mais de 30 funcionalidades. O usuário pode ter acesso a informações do seu veículo, como diagnósticos e a localização pelo smartphone, smartwatch ou até através de um assistente pessoal como Alexa ou Google Assistant.

O Pulse Abarth vem equipado com ADAS (sistemas avançados de assistência à direção) com as seguintes funcionalidades: comutação automática de faróis, alerta de mudança de faixa e frenagem automática de emergência. Também possui freio de estacionamento eletrônico automático com Auto Hold, em que mantém o freio acionado após retirar o pé do pedal. O modelo conta com airbags frontais e laterais de tórax e cabeça para motorista e passageiros de série.

O SUV também traz paddle shifters, mais conhecidos como “câmbio borboleta”, que ficam atrás do volante e, com um toque, é possível trocar de marcha. O modelo vem com wireless charger (carregador por indução) para smartphones, cluster full digital 7" específico Abarth com informações como pressão do turbo, força G e potência na tela principal, ar-condicionado automático digital, faróis e lanternas full led, faróis com acendimento automático, sensor de chuva com acionamento automático dos limpadores de parabrisa e Keyless Entry'n Go.

Quando o cliente liga o veículo, há o welcome movement Abarth no cluster e na tela da central multimídia.

Preços do Pulse Abarth

Brasil (exceto São Paulo): R$ 149.990

Estado de São Paulo: R$ 154.731

Fotos

