Mercedes-Benz apresenta estande sustentável no São Paulo Fashion Week

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

Pela primeira vez, estande da marca é construído em estrutura reciclável com exposição do EQA 250, seu novo SUV elétrico

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil está presente no São Paulo Fashion Week (SPFW) N54, que teve início no dia 16 e segue até o próximo dia 20 de novembro, no Komplexo Tempo, em São Paulo. O estande apresenta ao público o recém lançado EQA 250, modelo 100% elétrico da marca.

Ao total, são 48 desfiles divididos entre duas salas, além de um hub com exposições e áreas de convivência.

No hub de exposições, a marca possui um estande com 50 metros quadrados, com elementos visuais de identificação da marca feitos de papel “Paraná” e papelão, que costumam ser utilizados em artesanato, cartonagem e encadernação.

É nessa área que está exposto o EQA 250, um SUV com 190 cv e autonomia de até 496 quilômetros (método WLTP). Além disso, o modelo possui equipamentos de série, que incluem os sistemas de condução semiautônoma SAE nível 2, por exemplo.

De acordo com a montadora, como uma forma de ampliar a experiência dos visitantes, o fotógrafo de moda e lifestyle Felipe Rufino irá criar imagens para 50 visitantes por dia, utilizando o estande e o EQA 250.





