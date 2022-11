Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O estudo Best Global Brands é realizado pela consultoria de marcas Interbrand, que lista as 100 marcas mais valiosas em todo o mundo

A Mercedes-Benz consolidou a sua posição de líder como única marca europeia entre as dez primeiras da premiação “Best Global Brands 2022”.

A marca está na oitava posição nos últimos rankings publicados pela consultoria de marcas dos EUA, Interbrand, desde 2018.

O valor da marca aumentou 10% desde o ano passado, e agora é estimado em 56,1 bilhões de dólares americanos. Isso significa que a Mercedes-Benz mantém sua posição como a marca de automóveis de luxo mais valiosa do mundo pelo sétimo ano consecutivo e a única entre as dez primeiras.

A Mercedes-Benz está se preparando para se tornar totalmente elétrica antes do fim da década e objetiva liderar na eletrificação e nos softwares de automóveis. Além do portfólio de produtos, todo o modelo de negócios deverá ser orientado de forma ainda mais consistente para o luxo. A empresa está se abrindo para colaborações com personalidades e marcas de diversos setores – da tecnologia à moda, música, cinema e esportes.

A consultoria de marcas dos EUA, Interbrand, tem conduzido o estudo “Best Global Brands” desde 1999. O índice lista as 100 marcas mais valiosas em todo o mundo e é considerado um benchmark competitivo e um indicador usado por CEOs em todo o mundo.

O sistema de classificação é baseado em três critérios principais: “O desempenho financeiro dos produtos ou serviços da marca”, “O papel da marca no processo de tomada de decisão de compra” e “A força da marca quando se trata de garantir o futuro retorno para a empresa ”.

