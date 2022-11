Iveco S-Way estreia com o novo motor Fpt Cursor 13 Common Rail E-Vgt

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O Iveco S-Way é movido pelo motor FPT Cursor 13 produzido pela FPT Industrial. Com injeção Common-Rail e novo turbocompressor e-VGT, o propulsor seis cilindros promete mais potência e torque em baixas rotações.

Produzido na planta de Córdoba, na Argentina, o motor também apresenta solução em pós-tratamento HI-eSCR patenteada pela FPT Industrial. Com nova calibração para o mercado brasileiro, o FPT Cursor 13 Common Rail e-VGT promete maior agilidade e alta confiabilidade para missões de transporte de cargas.

Os motores da Série Cursor são indicados para os caminhões destinados para usos pesados e longas distâncias, com PBT acima de 31 toneladas. A arquitetura sem EGR (recirculação de gases de escape), promete a máxima eficiência de combustão, com redução do consumo de combustível e maior desempenho.

Disponível em configurações de potência de 480 cv com 2450 Nm e 540 cv com 2550 Nm, a motorização para o IVECO S-Way recebeu atualizações, como: hardware de última geração, com integração de novos componentes internos como pistões de aço; cabeçote em HTS, com alta capacidade de dissipação de calor, reduzindo riscos de trinca, e menor quantidade de peças móveis, facilitando a sua manutenção. A calibração para o mercado e o combustível brasileiro apresenta nova central eletrônica.

O FPT Cursor 13 Common Rail e-VGT também apresenta uma nova estratégia de funcionamento do freio motor com quatro estágios, o que traz um grande benefício para o veículo: além de maior segurança na frenagem, é um item de destaque perante os concorrentes. A potência máxima do freio motor no 4º estágio é de 610 cv, um ganho de 150 cv em relação aos veículos Euro V.

“Todos estes atributos reúnem performance, agilidade, economia, produtividade e confiabilidade para quem dirige o caminhão”, afirma Edinilson Almeida, especialista de Marketing Produto da FPT Industrial.

Injeção de combustível



O motor FPT Cursor 13 Common Rail e-VGT conta com a tecnologia Common Rail. A injeção eletrônica da FPT Industrial promete a quantidade certa de combustível no momento exato, com entrega de potência máxima quase instantânea.

No sistema, a geração de pressão e a injeção de combustível são separadas, o que significa que a bomba gera a alta pressão que está disponível para todos os injetores, por meio de um tubo distribuidor comum.

Esta pressão pode ser controlada independente da rotação do motor. A pressão do combustível, início e fim da injeção são precisamente calculados pela unidade de controle eletrônico, a partir de informações obtidas em diversos sensores instalados no motor.

“Esta condição proporciona excelente desempenho, baixo consumo de combustível e mínima emissão de gases poluentes”, ressalta Almeida.

Performance e torque

Além disso, o novo motor do Iveco S-Way é equipado com uma nova turbina e-VGT, a perfeita combinação de inovação e tecnologia, que se traduz em densidade de potência e força para todos os tipos de missão.

O turbocompressor e-VGT de atuador eletrônico é apresentado como opção de melhor dirigibilidade e economia de combustível, além de um torque mais elevado em baixas velocidades. O atuador eletrônico proporciona maior velocidade no controle da válvula by pass (Wastegate), para melhor eficiência nas acelerações do motor e retomadas de velocidade, além de garantir precisão no controle do fluxo de passagem dos gases da turbina, evitando flutuações dinâmicas de pressão e de alimentação.

A montadora afirma entregar uma redução no consumo de combustível de até 15%, comparado à geração anterior de pesados da Iveco. A redução no consumo foi alcançada graças a calibração do motor com a nova transmissão do pesado, desenvolvida com 18 novas funções de calibração para o modo de condução, entre elas a EcoRoll, quando a transmissão assume a condição Neutro para permitir maior rolagem do veículo; PreVision, em associação ao GPS permite a melhor escolha de troca de marchas, e a Rocking Mode, que auxilia nas partidas em condições severas.

Desenvolvimento para o Euro VI

A tecnologia em pós-tratamento HI-eSCR da FPT Industrial é atestada por mais de 650.000 unidades produzidas, alcançando até 98% de eficiência de conversão de NOx sem precisar de EGR, como solução de ponta para o PROCONVE P8.

A marca do Iveco Group homologou mais de 20 novos motores visando a nova norma de emissões no mercado brasileiro. O processo de desenvolvimento considerou simulações virtuais e computadorizadas, montagem de protótipos, testes em banco de provas, em campo e análises de fluídos, com o suporte dos times de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de engenharia do Brasil e Europa.

“As tecnologias do motor FPT Cursor 13 para o IVECO S-Way reúnem o que há de mais avançado no mercado, entregando menores custos de operação dentro da realidade brasileira. O desenvolvimento da motorização, como parte da engenharia do Euro VI, confirma nosso compromisso em fornecer soluções inovadoras e competitivas para nossos clientes”, afirma Marco Rangel, presidente da FPT Industrial para a América Latina.

