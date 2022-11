Novo Citroën C3 disponibiliza mais de 50 acessórios Mopar

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Citroën anuncia a possibilidade de o consumidor customizar o novo C3 por meio de um catálogo de acessórios originais Mopar composto por mais de 50 itens.

Os clientes do Novo Citroën C3 podem incluir, por exemplo: rodas de liga leve (escuras ou em dois tons), diferentes tipos de frisos laterais, molduras do farol de neblina, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, adesivos para a carroceria e acabamento para as barras de teto longitudinais.

A cabine do Novo C3 não fica de fora, e pode receber desde diferentes tipos de tapetes até pedaleiras exclusivas, passando pela Ambient Light, que cria uma luz indireta no interior do veículo. Ecobag, redes para carga e capa para banco com tecido toalha também estão entre as opções.

Os itens são comercializados nos concessionários Citroën e podem ser adquiridos no momento de reserva da compra do Novo C3 ou posteriormente.

