Fiat Pulse Abarth tem interior revelado 

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

16:43 | Out. 31, 2022

Modelo tem interior escurecido, bancos em couro com costuras em vermelho e o símbolo do escorpião

Depois de ter aparecido no BBB, o Pulse Abarth atua em 2022 como carro madrinha nas provas da Fórmula 4, categoria que tem os seus monopostos impulsionados pelos motores Abarth.

Agora, com seu lançamento confirmado para novembro, imagens oficiais do interior esportivo do

SUV são reveladas.

O primeiro Abarth produzido no Brasil possui o interior escurecido. Os bancos exclusivos em couro ecológico preto, o apoio de braço e o volante trazem costuras em vermelho, assim como a coifa do câmbio.

O escorpião símbolo da marca está marcado no encosto dos assentos e em outros pontos do veículo. Há, também, uma faixa vermelha presente no painel.

O contraste das cores procura marcar o perfil da marca, além d o botão Poison no volante.

