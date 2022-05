Chevrolet apresenta o Equinox 2022

A Chevrolet apresentou o novo Equinox na sua linha 2022. Na reestilização, novo desenho de faróis, grade, para-choques, rodas e lanternas, mas por ora, nada de preço ainda. São duas versões: Premier com tração integral AWD e a RS. A versão de acabamento nova, a RS, vem com acabamento mais esportivo. O SUV chega às concessionárias a partir de meados do próximo mês.

O pacote de equipamentos de segurança é um diferencial. Ele tem equipamentos como alerta de colisão frontal com detecção de pedestre e frenagem autônoma, alerta vibratório de segurança no banco do motorista e alertas de ponto cego com sensor de aproximação repentina, de movimentação traseira, de esquecimento de pessoas ou objetos no banco traseiro.

Na cabine, mudanças nos revestimentos de bancos e console buscam refinamento. Já o computador de bordo traz novo grafismo, e a central multimídia MyLink, novos recursos. Na conectividade, agora oferece atualizações remotas de sistemas eletrônicos, myChevrolet App de nova geração, MyLink com projeção sem fio para Android Auto e Apple Car Play, Wi-Fi nativo, Spotify e Alexa, além do conhecido sistema OnStar, sistema de telemática avançado da GM. Oferece assistência personalizada 24 horas por dia/7 dias por semana para serviços de emergência e segurança.

O usuário do veículo pode pedir para Alexa tocar músicas, fazer consultas diversas, obter direções, adicionar itens à sua lista de compras, controlar dispositivos de smart home e muito mais, apenas com a voz - tudo para que o motorista possa manter as mãos no volante e os olhos sempre na estrada.

Para a versão de luxo Premier, a Chevrolet oferece um ano grátis de Wi-Fi veicular (limitado a 20 GB mensais) e do plano mais abrangente do OnStar.

O novo Equinox Premier tem frisos cromados, novas rodas aro 19 com acabamento diamantado em dois tons, do teto solar elétrico panorâmico e faróis tipo projetor em LED; a versão RS vem com cromados escurecidos, assim como as rodas, o rack de teto e o logo Chevrolet. Há também itens exclusivos, entre eles a grade frontal e outros elementos dos para-choques.

A mesma diferenciação entre as duas versões é vista no habitáculo. O teto preto e as linhas vermelhas que decoram bancos, volante, alavanca de câmbio e painéis, por exemplo, são próprias da RS. Já o modelo topo de linha aposta em um conjunto refinado único no segmento: sistema de áudio da marca Bose, bancos elétricos com duas memórias, apliques decorativos no painel e portas dianteiras em LED, partida do motor por controle remoto para pré-climatizar a cabine, assistente semiautônomo de estacionamento e abertura elétrica da tampa do porta-malas com sensor de movimento, que traz agora indicador luminoso.

O Wi-Fi nativo Chevrolet permite conectar simultaneamente até sete aparelhos e tem intensidade de sinal prometida de até 12 vezes maior em deslocamentos. A antena do veículo é dotada de sistema de amplificação. O posicionamento dela sobre o teto também contribui para reduzir a perda de sinal proveniente de áreas de “sombra”, diz a montadora.

O aplicativo myChevrolet para smartphone e smartwatch permite comandar funções do carro a distância, fazer diagnósticos remotos, consultas técnicas e agendar serviços na rede autorizada.

Conheça as principais interações que podem ser feitas pelo app

Liga e desliga o motor do carro remotamente para pré-climatização da cabine;



Travamento e destravamento remoto das portas;



Localização do veículo podendo compartilhar a localização com outras pessoas;



Acionamento remoto de luzes e buzina;



Ferramenta que utiliza dados de condução do cliente para dar dicas de como reduzir o desgaste do veículo e o consumo de combustível, por exemplo;



Diagnóstico com informações a respeito da autonomia, ciclo de vida do óleo, consumo de combustível e hodômetro.



OnStar plano Protect & Connect

Em caso de acidente, o veículo é capaz de enviar um alerta automático à central de atendimento OnStar para que um profissional entre em contato e verifique a situação e possa solicitar auxílio, se necessário. Se a vítima a bordo não atender ao chamado, órgãos públicos de emergência serão acionados;



Em situações de roubo ou furto do veículo, a central de atendimento OnStar acionará a função de rastreamento para acompanhar o deslocamento do automóvel para informar as autoridades. Ela pode também providenciar remotamente o bloqueio do motor;



Já em caso de pane seca ou qualquer problema com o veículo, o OnStar pode providenciar a devida assistência do serviço Road Assistance da Chevrolet;



Há também o diagnóstico sob demanda, funcionalidade que permite detectar e alertar sobre possíveis condições irregulares nos principais sistemas do veículo, como motor, transmissão, airbag, freios ABS, controle de emissões e sistema de controle de tração.

O Equinox se orgulha das maiores dimensões. São 4.652 mm de comprimento, 2.725 mm de entre-eixos, 2.105 mm de largura e 1.843 mm de altura. O porta-malas comporta 468 litros, podendo chegar a 1.627 litros com os bancos rebatidos.



O carro é equipado com motor 1.5 turbo com injeção direta de gasolina e transmissão automática com opção de troca manual de marchas. São 172 cavalos e 27,8 kgfm de força. O SUV da Chevrolet, na versão RS, tem aceleração de 0 a 100 km/h em 9,2 segundos.



O Equinox RS também traz economia do discurso de venda. Citando o Inmetro, a Chevrolet diz que o modelo é capaz de percorrer com gasolina no tanque 11,5 km/l na estrada e 9,3 km/l na cidade. O baixo peso (1.561 kg), considerando o tamanho do veículo, ajuda.



Veja a lista dos principais itens disponíveis para o SUV



Segurança

Airbag duplo, lateral e de cortina

Alerta de colisão frontal com detecção de pedestre

Alerta de movimentação traseira

Alerta de ponto cego com sensor de aproximação repentina

Alerta de esquecimento de pessoa ou objeto no banco traseiro

Alerta vibratório de segurança no banco do motorista

Assistente de permanência na faixa

Faróis Full LED com faixo alto inteligente

Frenagem automática de emergência com detector de pedestre

Indicador de distância do veículo à frente



Conforto e conectividade

Abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas com acionamento interno, pela chave ou por sensor de movimento indicado por logo luminoso

Controle de velocidade em declive

Banco do motorista com regulagem elétrica de altura, distância do assento, inclinação e lombar do encosto

Banco do motorista com 2 memórias de posição

Ar-condicionado de duas zonas com controle eletrônico de temperatura, sistema de recirculação e dutos de saída de ventilação para o banco traseiro

Câmera de ré de alta definição com linhas-guia

Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro

Sistema de estacionamento semi-autônomo para vagas paralelas e perpendiculares

Espelhos retrovisores externos elétricos, aquecidos, com indicador de direção e rebatimento elétrico

Abertura das portas através de sensor de aproximação na chave

Multimídia MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 8", Android Auto e Apple CarPlay com projeção sem fio, Wi-Fi, Spotify e Alexa

Aplicativo myChevrolet

Sistema de telemática avançada OnStar

Partida sem chave ou por controle remoto

Sensor de chuva com ajuste automático de intensidade

Sistema de redução de ruído externo

Teto solar elétrico panorâmico

Sistema de som premium Bose com 7 alto falantes

Alavanca no porta-malas para rebatimento do encosto dos bancos traseiros



