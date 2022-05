Tiggo 8 apresenta edição Founder’s por R$ 214.990

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O Tiggo 8, da Caoa Chery, ganha nova versão especial em homenagem ao fundador da Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, morto em agosto de 2021.

O Tiggo 8 Founder’s Edition chega ao mercado com 1.000 unidades limitadas e configurações mais luxuosa.

A edição especial conta com itens exclusivos como bancos dianteiros aquecidos, interior marrom, acabamentos em madeira, novo design de rodas aro 18”, cobertura do porta-malas retrátil e banco do motorista com memória e ajuste de lombar. Os tapetes também ganharam logo com a inscrição “Founder´s Edition”. A nova versão será comercializada nas cores cinza e azul.

Fábricado em Anápolis (GO), o Tiggo 8 Founder’s Edition será vendido na rede concessionária da marca no Brasil por R$ 214.990.

Lançado em agosto de 2020, o modelo vendeu cerca de 15 mil unidades no Brasil. O SUV com capacidade para até sete passageiros foi eleito o melhor utilitário da sua categoria em premiações como Prêmio Mobilidade Estadão, UOL Carros, Top Car TV e Carsughi L’Auto Preferita.

“Exclusividade é a palavra que traduz essa nova versão do Tiggo 8. O consumidor pode esperar ainda mais luxo e refinamento de detalhes nesta homenagem ao Dr. Carlos, a mente brilhante por trás do sucesso da Caoa Chery no Brasil, que deixou um grande legado para todo o nosso segmento”, comenta Mauro Correia, CEO da Caoa.

O Tiggo 8 conta com motor 1.6 Turbo GDi e câmbio wet dual clutch de sete velocidades. O modelo possui porta-malas configurável em até 1.930 litros e itens de tecnologia e conforto referência em seu segmento como sistema keyless, com partida sem chave; alavanca tipo joystick; teto solar panorâmico elétrico; painel de instrumentos digital em LCD-TFT de 12,3 polegadas; multimídia com tela de 10,25 polegadas de alta resolução; banco do motorista com ajuste elétrico; carregador de celular por indução (wireless); acabamento interno premium com luz de ambientação; faróis em full LED; lanternas traseiras em LED, acionamento remoto do ar-condicionado; compartimento central com refrigeração; câmera 360 graus e muito mais.

O pacote tecnológico e de segurança reúne sistemas de auxílio à condução e segurança, como RCTA (Rear Cross traffic Alert), que atua em conjunto com o detector de ponto cego e informa o motorista, ao acionar a marcha à ré, quando outro veículo está se aproximando, evitando colisões e tornando as manobras mais seguras.

Ele também é equipado com sistemas eletrônicos de controle de tração (TCS) e de estabilidade (ESP), sistema de monitoramento de ponto cego (BSD) com aviso sonoro e visual no painel de instrumentos e nos espelhos retrovisores externos, assistente de partida em rampa (HHC), controle eletrônico de descida (HDC), freio de estacionamento eletrônico (EPB) e função Auto Hold, além de sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) com aviso sonoro e alerta visual tanto para pressão baixa quanto temperatura elevada dos pneus. Há ainda seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina.

Em termos de dimensões o CAOA CHERY Tiggo 8 apresenta 4.700 mm de comprimento, 1.860 mm de largura, 1.705 mm de altura e 2.710 mm de entre eixos. Com capacidade para sete passageiros, a configuração dos bancos é modular, o que traz uma série de possibilidades de uso: a terceira fileira de bancos, que fica embutida no piso quando rebatida, pode ser repartida em 50/50 e a segunda fileira em 60/40.

O Tiggo 8 foi desenvolvido pela equipe do britânico Kevin Rice no estúdio da Chery em Frankfurt, na Alemanha.

