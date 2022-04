Spin amplia opções de versões com sete lugares; veja fotos

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O Spin tem sido o automóvel de sete lugares mais vendido na última década e o detentor do título de maior porta-malas do segmento, segundo a Chevrolet. Para a linha 2023, o modelo ganha novas versões e evoluções em acabamento.

A primeira novidade é uma configuração mais acessível com sete assentos, que chega para atender principalmente quem trabalha com o transporte de passageiros. O Spin LT vem equipado com multimídia MyLink, direção com assistência elétrica, transmissão automática de 6 velocidades, assistente de partida em aclive, controle eletrônico de tração e estabilidade e rodas de alumínio 15 polegadas.

Outra novidade é o retorno da versão intermediária LTZ, mas que volta agora como uma configuração de cinco lugares, para quem busca um automóvel com compartimento de carga que chega a 710 litros, isto considerando o volume até a altura dos bancos, sem obstruir a área envidraçada. Como comparação, este espaço é cerca de duas vezes maior que SUVs de comprimento semelhante, o que permite levar, por exemplo, uma cadeira de rodas montada.

Em comum, todas as versões do Spin ganham nova opção de cor Cinza Graphite para a carroceria e mudanças de acabamento interno, como o painel, bancos e os revestimentos das portas em novos tons. No caso do modelo Activ, de apelo aventureiro, muda também as cores do quadro de instrumentos, as costuras pespontadas que adornam bancos e volante e detalhe das rodas. Já o modelo de luxo Premier troca a cobertura dos assentos e painéis de porta – sai o marrom para entrar uma combinação de preto com azul escuro.

Comum a todas as configurações do Spin também é a segunda fileira de bancos com mecanismo corrediço. Por ser montado sobre trilhos, a peça pode ser movimentada 50 milímetros para frente ou 60 milímetros para trás no intuito de redistribuir melhor os espaços conforme a necessidade do usuário.

“Não existe outro modelo com as características de versatilidade e custo-benfício do Spin em sua faixa de preço, por isso ele é um carro muito apreciado por famílias. A mecânica robusta e o amplo espaço também cativam quem precisa de um veículo racional para o trabalho”, destaca Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de produto da GM América do Sul.

No início do ano, o Spin passou por uma abrangente atualização, com evoluções no motor, transmissão, arquitetura eletrônica, sistemas de exaustão, indução e armazenamento e distribuição de combustível. Tudo isso trouxe uma melhor dirigibilidade ao veículo e reduziu a emissão média de gases em até 43%.

A linha 2023 do Spin traz na lista de acessórios o sistema de partida do motor na chave por controle remoto e o sistema de acendimento automático dos faróis com sensor crepuscular. Outra novidade são as novas configurações do modelo equipadas com transmissão manual de seis marchas, que chegam ao mercado nos próximos meses para atender essencialmente o público frotistas.

Abaixo a atual gama de versões do Spin e seus principais equipamentos:

Spin Activ: pacote visual aventureiro (parachoques bicolor com detalhes em preto brilhante, assim como a grade frontal e retrovisores externos; molduras laterais de porta; rack de teto em forma de “U”; saias laterais; rodas de alumínio exclusivas aro 16; faróis com máscara negra e luz de posição em LED; lanternas escurecidas e logomarca Chevrolet na cor preta, bancos com revestimento híbrido); controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em aclive, airbag duplo, sistema de fixação de cadeiras para crianças (Isofix e Top Tether), regulagem de altura dos faróis, faróis de neblina, direção elétrica progressiva com regulagem de altura, ar-condicionado, câmera de ré, sensor de estacionamento, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, retrovisores e vidros elétricos "um toque” com abertura e fechamento pela chave, banco da segunda fileira corrediço, multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, computador de bordo, transmissão automática de 6 velocidades com controlador de velocidade de cruzeiro e limitador de velocidade, OnStar, opção de 5 ou 7 assentos.

Spin Premier: grade frontal cromada; rack de teto; rodas de alumínio aro 16; faróis com luz de posição em LED; controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em aclive, airbag duplo, sistema de fixação de cadeiras para crianças (Isofix e Top Tether), regulagem de altura dos faróis, faróis de neblina, direção elétrica progressiva com regulagem de altura, ar-condicionado, câmera de ré, sensor de estacionamento, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, retrovisores e vidros elétricos "um toque” com abertura e fechamento pela chave, banco da segunda fileira corrediço, multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, computador de bordo, transmissão automática de 6 velocidades com controlador de velocidade de cruzeiro e limitador de velocidade, bancos e painéis de porta com revestimento premium, OnStar, 7 assentos.

Spin LTZ: grade frontal com detalhes em preto brilhante, rack de teto, rodas de alumínio aro 16 escurecidas, faróis com máscara negra e luz de posição em LED; lanternas escurecidas, bancos com revestimento híbrido; controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em aclive, airbag duplo, sistema de fixação de cadeiras para crianças (Isofix e Top Tether), regulagem de altura dos faróis, faróis de neblina, direção elétrica progressiva com regulagem de altura, ar-condicionado, câmera de ré, sensor de estacionamento, retrovisores e vidros elétricos "um toque” com abertura e fechamento pela chave, banco da segunda fileira corrediço, banco da segunda fileira corrediço, multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, transmissão automática de 6 velocidades com controlador de velocidade de cruzeiro e limitador de velocidade, 5 assentos.

Spin LT: grade frontal com detalhes em prata; rack de teto; rodas de alumínio aro 15; controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em aclive, airbag duplo, sistema de fixação de cadeiras para crianças (Isofix e Top Tether), regulagem de altura dos faróis, direção elétrica progressiva com regulagem de altura, ar-condicionado, sensor de estacionamento, retrovisores e vidros elétricos "um toque” com abertura e fechamento pela chave, banco da segunda fileira corrediço, multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, transmissão automática de 6 velocidades com controlador de velocidade de cruzeiro e limitador de velocidade, 7 assentos.

Spin LS: grade frontal com detalhes em prata; rodas aro 15 com calotas; controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em aclive, airbag duplo, sistema de fixação de cadeiras para crianças (Isofix e Top Tether), regulagem de altura dos faróis, direção elétrica progressiva com regulagem de altura, ar-condicionado, vidros elétricos "um toque” com abertura e fechamento pela chave, banco da segunda fileira corrediço, transmissão automática de 6 velocidades com controlador de velocidade de cruzeiro e limitador de velocidade, 5 assentos.

