Renault Oroch 2023 a partir de R$ 105.800

A Renault do Brasil apresentou a picape Oroch 2023 vendendo os conceitos de trabalho e vida juntos, portanto investindo na imagem de versatilidade e abrangência na usabilidade. A picape vem em três versões: Outsider Turbo TCe 1.3 Flex por R$ 137.100,00; Intense 1.6 SCe Flex por R$ 111.300,00 e Pro 1.6 SCe Flex por R$ 105.800,00.

O tripé torque, segurança e conforto é colocado sob as luzes do protagonismo no lançamento do modelo - o segmento que mais ganha peso atualmente no Brasil, segundo Ricardo Gondo, presidente da Renault no Brasil.

O motor turbo 1.3 TCe Flex, o minimalismo do design interno, a sobriedade do design externo, o conforto na dirigibilidade, a segurança e a resposta mais rápida de potência em relação ao modelo anterior, fazem parte de um conjunto de características da linha 2023.

A associação entre trabalho e vida sugere a concepção pensada para a cidade, porém, estendida aos fins de semana. Não é um off road, claro, mas tem estilo de diversão e família. A propósito, a montadora reivindica para a marca Oroch, o pioneirismo entre as picapes nacionais quando se trata da combinação entre o conforto de um SUV e a versatilidade proporcionada por um automóvel com caçamba, cuja capacidade, por sinal, é de 683 litros com 1.175 mm de largura e 1.350 mm de profundidade.

“A Oroch 2023 é a picape para chamar trabalho, viagens, aventuras e tudo mais que o cliente precisar. Inovadora desde seu lançamento, a Oroch chega ao mercado com uma gama completa de versões para diferentes perfis de consumidores”, comenta Bruno Hohmann, vice-presidente comercial da Renault do Brasil.

O Start&Stop (o desligamento automático em semáforo ou outras paradas prolongadas) promete economia de até 5% de combustível no trânsito urbano. Embora não seja nenhuma novidade, em tempos de instabilidade nos preços de combustível, é fundamental que exista. Some-se à função ECO, que altera parâmetros do acelerador e do ar-condicionado para obter um menor consumo, e pneus verdes de uso misto para todas as versões, com o mesmo fim, e teremos um conjunto de pequenas alterações direcionadas à economia.

O câmbio automático CVT XTRONIC® de oito velocidades, garante a retomada de velocidade e força em condições de uso na cidade, com a ajuda do software de gerenciamento que simula a troca de marchas no modo automático, sempre que o pedal do acelerador exigir performance.

A aceleração de 0 a 100 km/h é mensurada em 9,8 segundos e velocidade máxima de 189 km/h. Com gasolina, o consumo na estrada é de declarados 11 km/l e na cidade de 10,5 km/l. Já com etanol, o consumo é de 7,8 km/l no percurso rodoviário e 7,4 km/l no urbano. Ponto positivo percebido: o baixo nível de ruído do carro e dos sons externos. Já como ponto que deixou a desejar, o espaço destinado a quem vai no banco de trás, principalmente se o motorista precisar de todo recuo destinado à posição de direção.



Versões e preços

A Oroch 2023 está disponível nas seguintes versões



PRO

Preço: R$ 105.800,00

Motor/Transmissão: 1.6 SCe/ Manual de seis velocidades.

Principais equipamentos: ar-condicionado, direção eletro-hidráulica com regulagem de altura, travas e vidros dianteiros elétricos. Protetor de caçamba, pneus verdes de uso misto e alarme. Airbag duplo, freios ABS com BAS, Controle de Estabilidade (ESP), Controle de Tração (TCS), Sistema Anti-capotamento (RMI) e Assistente de Partida em Rampas (HSA).

Intense

Preço: R$ 111.300,00

Motor/Transmissão: 1.6 SCe/ Manual de seis velocidades.

Principais equipamentos: Todos da versão PRO, mais roda de liga leve de 16”, EasyLink de 8” com conexão sem fios, vidros e retrovisores elétricos, computador de bordo, sensor de ré, faróis de neblina, barras de teto funcionais, apoio de braço para o motorista, retrovisores e maçanetas em preto brilhante e para-choque na cor da carroceria.

Outsider

Preço: R$ 137.100,00

Motor/Transmissão: turbo 1.3 TCe Flex/CVT X-Tronic com oito velocidades.

Principais equipamentos: Todos da versão Intense, mais ar-condicionado automático e digital, sensor crepuscular e de chuva, grade frontal com detalhes cromados, alargadores de para-lama, santantônio, capota marítima, câmera de ré, faróis de milha auxiliares, grade do vidro traseiro, bancos com revestimento premium, roda diamantada biton e motor turbo 1.3 TCe Flex, com transmissão CVT XTRONIC® de oito velocidades.

Algumas mudanças incorporadas à Oroch 2023

1.Mais potência: Versão Outsider traz o motor turbo TCe 1.3 Flex de 170 cv e 27,5 kgfm e câmbio automático CVT XTRONIC® de oito marchas.

2.Design externo renovado, com maior ângulo de entrada e inédita cor cinza Lune reforçam os aspectos de robustez da picape da Renault.

3.Completamente novo, o interior traz painel, bancos, laterais de porta com acabamento mais refinado e maior qualidade percebida.

4.Tecnologia para conectividade e conforto: nova central multimídia flutuante de 8” traz fácil conectividade wireless com smartphones, quadro de instrumentos e ar-condicionado digital.

5.No quesito segurança: Controle de Estabilidade (ESP), Controle de Tração (TCS), Sistema Anti-capotamento (RMI), Assistente de Partida em Rampas (HSA) de série em todas as versões.

