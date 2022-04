2023: Nova Nissan Frontier entrega a robustez e tecnologia que promete

Em abril no Brasil, a picape Nissan Frontier mantém os preços das versões anteriores e agrega mais tecnologia, design e surpreende no off-road

Com as Cataratas de Puerto Iguazú, na Argentina, como cenário, a Nissan apresentou a Nova Frontier 2023. A picape chega ao mercado brasileiro no fim de abril, fabricada na planta de Córdoba na Argentina, ganha duas versões topo de linha, e promete ser o melhor utilitário feito até hoje aos consumidores. E tem um atrativo interessante: mantém os preços das versões anteriores.

A Frontier PRO-4X é a topo de linha aventureira com diferenciais como o pacote de segurança Safety Shield, Bloqueio do Diferencial Traseiro, para garantir ainda mais disposição para enfrentar as adversidades e chega pelos mesmo R$ 314.590 que eram cobrados na versão XE. Além disso, vem com pneus All Terain, roda de liga leve 17”, está disponível na nova cor cinza shark e tem a logo da Nissan vermelha e outros detalhes na cor que dão charme ao modelo que tem molduras em preto. A outra topo de linha, Platinum, tem o mesmo preço, tecnologias e substitui os pontos vermelhos e pretos pelo cromado.

A montadora japonesa sustenta a picape em três principais pilares: design, novas tecnologias e ainda mais robustez. Seguindo o conceito global Nissan Emotional Geometry Design, a grade e os faróis têm projetor de led quádruplos em forma de C. Na traseira, as novas lanternas também são iluminadas por leds. A Nova Frontier 2023 está mais alta. A caçamba, tem 25 mm mais de altura, perto da cabine, e até 50 mm nas laterais, perto da tampa, a capacidade do compartimento chega até 1.054 litros de carga, a capacidade total é de 1.043 kg.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Interior

A cabine da Nova Frontier tem diferentes materiais e texturas para os bancos que, na dianteira, segue a tradição da Nissan de serem “Gravidade Zero”. Eles são produzidos tendo como base tecnologia desenvolvida pela NASA para eliminar a fadiga e melhorar o conforto para o condutor. O ajuste de lombar do banco do motorista é sensacional. A versão PRO-4X ganha ainda costuras em duas cores e o nome da versão bordado nos assentos dianteiros. O painel de instrumentos tem tela de 7 polegadas.

Além dela, a picape ainda conta com uma tela de 8 polegadas para o sistema multimídia no console central, ar-condicionado digital de duas zonas, saídas de ar para o banco traseiro e 27 compartimentos para acomodação de diferentes objetos por todo o interior. E como não poderia faltar, são três entradas USB para carregar dispositivos, uma é Tipo C (no console), que pode suportar o carregamento de vários dispositivos. Há ainda duas entradas de 12V para carregar aparelhos na cabine – além da disponível na caçamba.

Novas tecnologias

As versões topo de linha incluem o conjunto que forma o Nissan Intelligent Safety Shield, que a montadora classifica como um “escudo de segurança para o veículo”. Entre esses sistemas está o Alerta Avançado de Colisão Frontal (PFCW), que monitora dois veículos à frente e o veículo diretamente à frente para reduzir o risco de acidentes com vários carros em um eventual engavetamento, por exemplo. Ele atua em conjunto com o Assistente Inteligente de Frenagem (FEB), cuja função é frear o veículo caso o motorista não atue.

O Alerta Inteligente de Mudança de Faixa (LDW) emite alertas sonoro e visual caso o veículo se aproxime da faixa de sinalização da pista, caso o pisca de mudança de pista não esteja acionado. Ao mesmo tempo, o Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDP) age automaticamente para trazer o veículo de volta ao centro da pista, atuando no sistema de freios das rodas opostas.

Outra tecnologia que estreia na picape é o Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (DAA), que avisa o motorista para fazer pausas e fornece avisos sonoros quando são detectados possíveis sinais de fadiga. O pacote não inclui piloto automático adaptativo.

Test Drive

Frontier PRO-4X é a topo de linha aventureira que chegar ao mercado por R$ 314.590 (Foto: SEBASTIAN PANI/divulgação)



Preciso ser sincera com o leitor e contar que não sou motorista de terrenos off-road com frequência. Por isso, dirigir a Nova Frontier fora da estrada foi uma emoção intensa, os trechos eram bem desafiadores, muita lama e mesmo enfrentando uma situação nova dirigindo um carro, me senti segura e feliz com a chegada bem-sucedida ao asfalto.

Me aventurei a atravessar o Parque Nacional de Iguazú comandando a Nova Nissan Frontier versão Plantinum. No terreno de mata fechada em comboio de mais de trinta picapes, no console central, próximo da alavanca do câmbio, um seletor permite a escolha do modo de condução entre quatro opções. Selecionei a tração 4×4 Low (são três: 4×2, 4×4 High e 4×4 Low) que permite utilizar o torque na roda que tem mais aderência à superfície e evitando deslizamento excessivo na roda oposta.

A picape entrega a segurança que promete. A Nova Nissan Frontier tem 31,6º de ângulo de ataque, 25,7º de saída e 25,2 cm de vão livre, o que permite que ela supere os obstáculos mais severos.

Mantendo a velocidade média de 30 km/h, o torque de 1.500 rpm faz a diferença - é exatamente nessa condição que o torque é mais exigido – e a Frontier desliza, joga a traseira para o lado oposto ao giro do volante, mas retoma a linha da estrada com certa facilidade. O conjunto traseiro segue com sistema multilink e molas helicoidais (segundo a montada, única entre os concorrentes) que trabalha em conjunto com um eixo rígido. Essa solução oferece balanço entre o conforto no passeio e alta estabilidade.

Aprendi que para atravessar os trechos de muita lama, o segredo é manter a velocidade, não desacelerar, relaxar os ombros e segurar o volante sem muita força, com pequenos movimentos. Nessa hora, a imagem 360 aparece na tela do console e garante mais segurança diante dos obstáculos.

No asfalto, a picape que é equipada com o 2.3 biturbo a diesel com rendimento de até 190 cv e 45,9 kgfm e câmbio automático de sete marchas tem excelente acústica e super potência de ultrapassagem.

Preços

A Nova Nissan Frontier chega às concessionárias da marca japonesa em todo o Brasil a partir da última semana de abril com preços semelhantes aos das versões do modelo anterior:

Frontier S 4x4 MT – R$ 230.190

Frontier SE 4x4 AT – R$ 258.990

Frontier Attack 4X4 AT – R$ 263.690

Frontier XE 4x4 AT – R$ 278.990

Frontier Platinum 4x4 AT – R$ 314.590

Frontier PRO4X 4x4 AT – R$ 314.590



Concessionárias Nissan em Fortaleza:

Jangada Nissan - Julio Ventura

Av. Júlio Ventura, 200

Mais informações: 3306-8686

Fort Nissan: Versa, Carros Novos, Seminovos

Av. Santos Dumont, 7580

Mais informações: 3307-7610

Jangada Nissan

Av. Washington Soares, 2055

Mais informações: 3391-6000



Nissan

Av. Rogaciano Leite, 584

Texto: Paula Lima. A jornalista viajou a Puerto Iguazú, na Argentina, a convite da Nissan

Canhões de led do farol garantem 30% mais brilho na luz alta, baixa a luz de forma automática quando outro veículo se aproxima e garante 20% mais brilho na luz baixa (Foto: SEBASTIAN PANI/divulgação)



Tags