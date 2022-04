Nova Nissan Frontier 2023 é lançada a partir de R$ 230.197

A nova Nissan Frontier chega ao mercado prometendo design, robustez e tecnologia. A picape tem 48mm a mais de altura na traseira, está mais larga e o farol traz quatro canhões de luz. A Nissan defende como o melhor ângulo de entrada e saída do segmento. O modelo entrega torque de 1.500 rpm. Ela chega às lojas no final de abril vendida em seis versões, com preços entre R$ 230.197 e R$ 314.590.

A versão de entrada e é a única com transmissão manual de 6 marchas. Mira nos frotistas. As demais usam o motor biturbo e o câmbio automático de 7 marchas. Em todas, a tração é 4x4.

Quanto à motorização, usa 2.3 turbodiesel, tanto na versão com um ou dois turbos. Com um, passa a ter 163 cv e 43,3 kgfm. Já o biturbo mantém os 190 cv e 45,9 kgfm. O freio é a disco na roda traseira, o que é uma novidade. Deixa os tambores para o passado.

A nova Frontier tem nova tela de 7” para o painel de instrumentos a central multimídia também nova. A tecnologia aplicada é a Nissan inteligente mobility. Uma tela central integra todo o sistema do carro. Além disso, são quatro opções de direção, uma pra cada pavimento de percurso. São 23 porta-objetos na Nova Frontier.

*A jornalista Paula Lima viajou a Puerto Iguazú, na Argentina, a convite da Nissan.

Finalmente, a tampa recebeu um novo sistema para ficar mais leve, com redução de peso de 60% (Foto: PAULA LIMA)



