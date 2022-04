Toyota investe R$ 50 milhões na fábrica do Corolla

O sedã campeão de vendas é vendido no Brasil desde 1994, mas a produção nacional do sedã teve início em 1998, ano de inauguração da planta de Indaiatuba. O investimento da japonesa sinaliza a intenção de seguir por longa vida no País

A Toyota do Brasil investirá R$ 50 milhões na fábrica de Indaiatuba (SP), onde produz, desde 1998, o Corolla sedã para o território brasileiro e latino-americano. O aporte será determinante para a aquisição de novas tecnologias na linha de montagem da unidade, mirando projeto de renovação do ciclo de vida da atual geração do modelo.

A propósito, em 2019, a fabricante encerrou um ciclo de R$ 1 bilhão de investimento em Indaiatuba. Foi o que bancou a produção da 12a geração do Corolla equipada, também, com tecnologia híbrida flex. Tornou-se assim primeira fábrica na América Latina a produzir um veículo eletrificado.

O Corolla sedã do Brasil em Indaiatuba

Lançado em 20 de outubro de 1966 no Japão, o sedã Corolla é líder em vendas em todo o planeta e atingiu, em 2021, mais de 50 milhões de unidades vendidas no mundo, ao longo dos seus 55 anos de história. Com fabricação em 13 países, é comercializado em cerca de 150 mercados.

Desde 1994, o modelo é vendido no Brasil. A produção nacional do sedã teve início em 1998, ano de inauguração da planta de Indaiatuba. Em quase 25 anos de história, a linha produziu mais de 1,3 milhão de Corollas, que resultaram na venda de 1,15 milhão de modelos, enquanto mais de 250 mil unidades foram exportadas para mercados da América Latina. Desde 2014, o Corolla de Indaiatuba lidera sua categoria, com média superior a 40% de market share.

A Toyota do Brasil está presente no País há mais de 60 anos. Possui quatro unidades produtivas, localizadas nas cidades de Indaiatuba, Sorocaba, Porto Feliz e São Bernardo do Campo, e emprega mais de 5 mil pessoas. Em 2020, lançou a Kinto, sua nova empresa de mobilidade, para oferecer serviços como aluguel de carros e gestão de frotas.

A fábrica da Toyota em Indaiatuba (SP) fabrica o modelo desde 1998 (Foto: DIVULGAÇÃO TOYOTA)