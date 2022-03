Ford Bronco Sport conquista classificação máxima de segurança nos EUA

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O Bronco Sport vendido no Brasil, na versão Wildtrak, tem o mesmo padrão de segurança do que existe no mercado norte-americano

O Ford Bronco Sport conquistou novamente o prêmio Top Safety Pick+ do Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), entidade independente ligada às seguradoras dos Estados Unidos que avalia o nível de segurança dos veículos. A classificação obtida pelo SUV da Ford, agora com o modelo 2022, é a máxima possível, indicando que ele continua no topo da categoria em termos de proteção para os ocupantes e pedestres.

O Bronco Sport vendido no Brasil, na versão Wildtrak, é o mesmo disponível no mercado norte-americano, com carroceria reforçada para o off-road e alto nível de equipamentos, incluindo: assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres, piloto automático adaptativo com Stop & Go, alerta de ponto cego, sistema de alerta e centralização na faixa, assistente de manobras evasivas, farol alto automático, câmera traseira de visão 180° e reconhecimento de placas de velocidade. Ele conta também com um sistema de alerta de fadiga que monitora o comportamento do motorista e recomenda uma parada para descanso quando necessário.

De forma semelhante ao que o Euro NCAP realiza na Europa, e o Latin NCAP na América Latina, o IIHS submete os carros a uma bateria de testes de impacto para verificar o nível de deformação da carroceria e seus efeitos sobre os passageiros e pedestres, com o uso de manequins (dummies) e câmeras especiais.

O Bronco Sport obteve classificação máxima nos seis testes de impacto do IIHS, que incluem: pequena sobreposição dianteira do lado do motorista e do passageiro, sobreposição moderada dianteira, impacto lateral, resistência do teto e apoios de cabeça.

Para se qualificar ao Top Safety Pick+, os veículos devem dispor também de sistema de prevenção de colisão frontal com veículos e pedestres de nível avançado ou superior e faróis com classificação acima da média em todos os modelos, independentemente da versão de acabamento.

A nova avaliação do IIHS destacou ainda outros modelos da Ford. O Mustang Mach-E, o Edge, o Escape e a F-150 com cabine dupla e estendida receberam o prêmio Top Safety Pick e o Explorer conquistou o Top Safety Pick+.

