Fluo ABS é o novo scooter da Yamaha; veja fotos

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O Fluo ABS, o novo scooter da Yamaha, terá três opções de cores: Racing Blue (Azul Metálico), Midinight Black (Preto sólido) e Branco Cristal (Branco Sólido).

O modelo estará disponível no início de abril ao preço público sugerido de R$ 13.390,00 + frete (exceto Estado de São Paulo) e pode ser adquirido nas redes de concessionárias ou por meio do e-commerce da Yamaha.

A novidade vem com quatro anos de garantia e participa do programa de "Revisão Preço Fixo Yamaha". O cliente pode parcelar em até 6 vezes no cartão de crédito e as duas primeiras revisões têm mão de obra gratuita. A Yamaha também destaca o primeiro lubrificante brasileiro exclusivo para scooters, o Yamalube Scooter.

Um dos destaques do Fluo ABS é o farol em LED, que tem maior amplitude e potência de iluminação, tornando a condução noturna mais segura, além de oferecer maior durabilidade e menor consumo energético.

Peso e potência – A pilotagem fica por conta do câmbio 100% automático associado ao baixo peso seco de 98 kg e motor monocilíndrico de quatro tempos com capacidade de 125cc, sistema de injeção eletrônica, potência máxima de 9,5cv a 8.000rpm e torque de 1,0 kgf.m a 5.500 rpm. Seu funcionamento é suave, com baixos níveis de vibração em todas as rotações.

Chassi - Construído em aço tubular, o chassi que equipa o Fluo ABS foi elaborado para oferecer resistência, leveza e baixo centro de gravidade, a fim de garantir agilidade e estabilidade.

A balança da suspensão e motor trabalham integrados e são ligados ao chassi por meio de um link que, além de auxiliar no movimento do motor, também tem a função de minimizar as vibrações.

Suspensões – As suspensões do Fluo ABS possuem funcionamento progressivo capaz de garantir suavidade e estabilidade na pilotagem. Na dianteira, o garfo telescópico tem curso de 90 mm. Já na traseira, o sistema é composto por um amortecedor único, e seu curso é de 88 mm.

Stop & Start Inteligente – Outro diferencial é o sistema Stop & Start, que identifica quando o scooter para e automaticamente desliga o motor, reduzindo o consumo de combustível e emissão de poluentes. Para que o motor volte a funcionar, basta acelerar novamente.

O sistema Stop & Start da Yamaha identifica se o scooter trafega em condições normais ou em situações de tráfego intenso, modulando seu funcionamento. Em tráfego normal, o sistema desliga o motor após a parada do scooter no tempo de 1,5 segundos, e em tráfego intenso, em que as paradas são mais frequentes, isso ocorre após 5,0 segundos.

O Stop & Start é capaz de proporcionar partidas mais rápidas sem alterar a vida útil da bateria, isso por causa do sistema Smart Motor Generation System, que minimiza o consumo de energia quando o Start & Stop entra em ação, desligando o motor, e fazendo com que o pistão seja automaticamente posicionado de forma a facilitar a nova partida.

Por meio de um botão no punho, o Stop & Start por ser ativado ou desativado de acordo com a vontade do condutor.

Função ECO - Para quem busca diminuir ainda mais os gastos com combustível, a Fluo ABS traz em seu painel a exclusiva função ECO. Ela indica o momento de pilotagem em que o consumo de combustível é menor, auxiliando em uma condução mais econômica.

Smart key - O Yamaha Fluo não precisa de chave mecânica, basta portar a Smart Key no bolso ou na mochila, por exemplo, para acionar a partida elétrica e ainda liberar, através do seletor junto à coluna de direção, o acesso ao porta objetos, tanque de combustível e bloqueio do guidão.

Com esse recurso, o condutor ganha não só em comodidade, como em segurança, já que ao se distanciar do Fluo com o Smart key, ele automaticamente garante que todas as funções do scooter sejam bloqueadas, impedindo seu funcionamento.

Tomada 12 volts – O novo Fluo é equipado com tomada 12 volts, localizada junto à coluna de direção, e garante a praticidade de recarregar o celular em qualquer momento.

Freio ABS - Ele é o único scooter da categoria que conta com a tecnologia do freio ABS na roda dianteira, oferecendo maior controle em emergências, como piso escorregadio e outras condições de baixa aderência. Seu conjunto de freios é potente e progressivo, capaz de frenagens em curtos espaços. Na dianteira, conta com disco de 200 mm e pinça simples. Na traseira, o sistema é a tambor, com 130 de diâmetro.

Porta objetos - O espaço de armazenagem de 25 litros comporta um capacete fechado de tamanho grande e sobra espaço para mais itens do dia a dia. Para acessá-lo é necessário um clique no botão junto a chave seletora localizado na coluna de direção. O compartimento se tranca automaticamente com o distanciamento da Smart Key, garantindo mais tranquilidade e segurança para o condutor que não precisa se preocupar em esquecê-lo destravado.

Gancho de transporte - O Fluo conta ainda com um gancho junto a coluna para o transporte de pequenas sacolas e bolsas.

Posição de pilotagem – O assento tem 845 mm de comprimento e sua altura em relação ao solo é de 780 mm. O Fluo ABS conta com base plana para apoio dos pés. Para quem está na garupa, há apoio para as mãos, em alumínio, e as pedaleiras ajustáveis em 25 mm.

Rodas e pneus - As rodas apresentam diâmetro de 12 polegadas e os pneus têm as medidas de 100/90 - R12 na dianteira, e 110/90 - R 12 na traseira. Eles são mais largos, garantindo maior área de contato com o piso, promovendo maior aderência, e por terem o perfil alto, contribuem para filtrarem irregularidades do pavimento, minimizando os solavancos.

Acesso ao tanque de combustível - O acesso ao tanque, cuja capacidade é 4,2 litros, fica à frente do condutor, assim como o botão que destrava a tampa, junto a coluna de direção.

Auto-Stop e Cavalete Central - Ele é equipado com sistema Auto-stop incorporado ao apoio lateral, que a desliga automaticamente quando acionado e ainda impede a saída do scooter com o apoio abaixado. Além do apoio lateral, o Fluo também conta com o Cavalete Central como item de série.

