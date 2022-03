Ford lança Ranger FX4 por R$ 288.990; veja fotos

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Ford ampliou a linha Ranger com as versões Black e Storm e agora lança a Ranger FX4, nova opção da picape. O modelo chega hoje, 8/3, às concessionárias da marca. A FX4 dá sequência à estratégia de ampliação e diversificação da Ranger, com opções desenvolvidas para atender diferentes perfis de clientes – a chamada subsegmentação do mercado.

“A Ford é líder mundial em picapes, este é o nosso território, e estamos usando esse legado para ampliar a base de consumidores da Ranger com novas opções dentro do portfólio”, diz Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford América do Sul. “O comportamento do consumidor está mudando e identificamos clientes que não estavam totalmente atendidos pelos veículos existentes no mercado. Foi assim que nasceu a Ranger FX4.”

A Ford Ranger conta hoje com versões voltadas para o trabalho (XL), para uso misto (XLS) e para uso pessoal (Black, Storm, XLT e Limited). Este último grupo se subdivide em dois perfis de clientes: os que buscam sofisticação (Black, XLT e Limited) ou aventura (Storm). Todos os modelos – XL, XLS, Black, Storm, FX4, XLT, e Limited – vêm com um novo sistema de controle de emissões que atende e supera as exigências do Proconve 7, sem perda de potência e desempenho do motor.

“A Ranger Storm atende o cliente que quer robustez e estilo para uso off-road, sem se incomodar em abrir mão de alguns equipamentos para ter um custo-benefício melhor. Após o seu lançamento, identificamos que existe também um cliente com o mesmo perfil aventureiro, mas que exige mais requinte, tecnologia e conforto. Foi para ele que nós desenvolvemos a Ranger FX4”, diz Antonio Freitas, gerente de Marketing de Picapes da Ford.

O nome FX4 começou a ser usado pela Ford no começo dos anos 2000 para identificar o pacote off-road de suas picapes – formado pela junção de Ford e 4x4. Com o tempo, ele passou a identificar também versões com atributos especiais de desempenho e estilo.

Conectividade - A picape Ranger FX4 vem com o motor mais forte da linha, o Duratorq 3.2 turbodiesel com potência de 200 cv e torque de 47,9 kgfm, transmissão automática, direção elétrica, tração 4x4 e diferencial traseiro blocante.

O novo sistema de redução de poluentes que equipa todos os modelos da Ranger 2023 reduz as emissões de óxido de nitrogênio, ultrapassando em mais de 70% as exigências legais do Proconve 7, além de duplicar o intervalo entre as regenerações do filtro de partículas. Ele protege o meio ambiente sem perda de potência e torque do motor, com uso do reagente líquido Arla 32, que é facilmente encontrado nas concessionárias Ford e postos de combustível. Abastecido em um tanque com capacidade de 20 litros, permite rodar de 10.000 a 14.000 km em condições normais, com custo de menos de R$ 0,01 por quilômetro rodado.

O sistema de suspensão da Ranger FX4, igual ao da versão Storm, é outro diferencial que contribui para a dirigibilidade da picape, seja vazia ou carregada e em diferentes condições de terreno.

O seu conjunto de segurança inclui sete airbags, sistema AdvanceTrac com controle eletrônico de estabilidade e tração, controle anticapotamento e adaptativo de carga, assistente de partida em rampas, controle automático em descidas, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro.

Entre os itens de conforto, a picape oferece ar-condicionado digital de dupla zona, banco do motorista com ajuste lombar e elétrico, sensor de chuva, painel com duas telas de LCD, central multimídia SYNC com tela de 8 polegadas, acesso a Android Auto e Apple CarPlay e assistente de fechamento da tampa da caçamba.

Como toda a linha Ranger, a FX4 conta ainda com o sistema de conectividade FordPass Connect, com comandos e informações remotas do veículo pelo celular. Com ele é possível dar partida remota e climatizar a cabine, conferir a autonomia, o odômetro e pressão dos pneus, travar e destravar portas, receber alertas de alarme e de funcionamento e localizar a picape, além de agendar serviços nas concessionárias da marca e acessar o manual do proprietário.

Design

A Ranger FX4 compartilha o mesmo DNA Raça Forte visto na F-150 e na Maverick. O seu estilo é marcado por cores de destaque em preto, combinando partes foscas e brilhantes.

“A FX4 se destaca também pelo que ela não tem. Ou seja, não traz cromados, rodas diamantadas ou detalhes na cor do carro, porque é uma receita diferente do luxo tradicional. É uma versão aventureira que valoriza a esportividade e a elegância com um pacote exclusivo”, explica Ricardo Sugimoto, supervisor de Design da Ford.

A grade dianteira traz o logotipo oval da marca em destaque no centro. Assim como a parte central inferior do para-choque, ela tem acabamento em preto brilhante, e se conecta aos faróis com máscara escura e os faróis full-LED com projetores são exclusivos da versão.

A traseira exibe um distintivo vermelho FX4 em alto relevo e o nome Ranger em letras grandes em preto – outra característica única na linha. As lanternas têm máscara escurecida. O para-choque traseiro, assim como os retrovisores e maçanetas, são em preto brilhante.

O santantônio tubular, exclusivo e funcional, dispõe de pontos de ancoragem para amarração de equipamentos. Na lateral, os alargadores de paralama em preto fosco são projetados para enfrentar batidas de pedras no off-road. A faixa cinza na região inferior das portas, logo acima dos estribos tipo plataforma, é complementada pela assinatura FX4 em vermelho.

As rodas de 18” têm visual exclusivo e são calçadas com pneus Pirelli Scorpion 265/60 R18 All Terrain (50% on-road e 50% off-road). Quem quiser enfrentar trilhas mais pesadas pode optar pelas rodas de 17” com pneus 265/65 R17 All Terrain Plus da versão Storm, por um custo adicional de R$ 2 mil.

Como acessórios, a Ranger FX4 oferece um snorkel desenhado especialmente para ela, que aumenta a margem de segurança na travessia de lâminas d’água – com profundidade de até 800 mm, a maior da categoria. Há também caixas organizadoras da caçamba com 42 litros e chave, muito úteis para transportar pequenos equipamentos e compras.

O interior da nova picape inclui bancos de couro premium com costuras vermelhas e o emblema FX4 em relevo nos encostos. O mesmo acabamento é visto na alavanca do câmbio e no descansa-braço central. Outro detalhe é o aplique com acabamento escuro brilhante no painel em frente ao passageiro, no volante e nas molduras das maçanetas internas.

A Ranger FX4 chega por R$ 288.990, mesmo preço da versão XLT, já com a redução do IPI, para que o consumidor possa optar pelos dois modelos de acordo com a sua necessidade. Ela é disponível em seis cores selecionadas, com tonalidades de tendência, como Vermelho Toscana e Vermelho Bari, e outras mais tradicionais: Prata Geada, Branco Ártico, Preto Gales e Cinza Moscou.

“Comparado às concorrentes mais próximas em termos de preço e equipamentos, a Ranger FX4 é a mais completa, com equipamentos exclusivos de estilo, performance, conforto, segurança e tecnologia. Ela foi projetada para ser muito competitiva na sua proposta”, destaca Antonio Freitas.

