Novo Jeep Renegade a partir de R$ 123.990; veja fotos

O Jeep Renegade chega à linha 2022 com visual atualizado dentro e fora da cabine e novo motor T270 de até 185 cv, presente nos novos Jeep Compass e Commander. Agora, o T270 estará disponível com dois tipos de tração: 4x2 com transmissão automática de 6 marchas e - a principal novidade - 4x4 com reduzida e transmissão de 9 velocidades.

O Novo Jeep Renegade marca também a chegada da versão Série S, inédita na linha do Renegade e que completa o topo de gama do modelo junto com a Trailhawk.

Em relação à segurança, são seis airbags de série, chegando a sete nas versões 4x4. De acordo com a montadora, o Novo Renegade conta ainda com a maior gama de equipamentos de segurança ativa de série desde a versão Sport.

Externamente, o Novo Renegade traz mudanças no design da dianteira e traseira, com novos pára-choques frontais e traseiros, além de novo desenho da grade e novos faróis e lanternas Full LED. O modelo também traz mudanças na lateral com novas rodas e retrovisores, além de novidades no interior.

“O Renegade já vendeu no Brasil mais de 380 mil unidades desde seu lançamento, em 2015. Ele rapidamente se tornou líder da categoria e, em 2021, foi o terceiro carro de passeio (excluindo comerciais leves) mais vendido do país. O Novo Jeep Renegade é fruto de um acompanhamento contínuo de nossos consumidores. Ouvimos os seus desejos e criamos um carro ainda mais eficiente e capaz, além de democratizar o acesso ao 4x4 que está no DNA da Jeep”, comenta Everton Kurdejak, diretor de operações comerciais da Jeep para o Brasil.

Mais off-road - Todas as versões do novo Renegade são equipadas com o motor T270 com tecnologia global e produzido no Brasil, já conhecido dos clientes de Compass e Commander. Com baixas emissões de CO2, o propulsor alcança 180 cv com gasolina e 185 cv com etanol. Seu torque de 270 Nm (com qualquer combustível) está disponível desde 1.750 rpm, prometendo mais performance e eficiência tanto no asfalto quanto na terra.

O Novo Jeep Renegade conta com câmbio automático de seis marchas nas versões com tração 4x2 e caixa automática de nove marchas nas com tração 4x4 com bloqueio de diferencial. Isso permite que o consumidor escolha a melhor opção de acordo com seu uso.

As versões 4x4 possuem até cinco modos de condução, que ajustam os parâmetros do motor, câmbio e bloqueio de diferencial traseiro conforme o tipo de piso e desejo do motorista. São eles: Auto (Automático), Sport (Esportivo), Snow (Neve, recomendado para pisos muito escorregadios), Sand/Mud (Areia/Lama) e Rock (Pedra) - este último é exclusivo da versão Trailhawk. O pacote fora de estrada é complementado pelas funções 4WD Low, que prioriza as relações mais curtas do câmbio automático, 4WD Lock, que faz o bloqueio do diferencial traseiro, e o Hill Descent Control, capaz de manter automaticamente a velocidade do veículo mesmo em descidas íngremes.

Os consumidores que optarem pelas versões com tração dianteira do Novo Renegade contarão com o Jeep Traction Control +, sistema de controle de tração que atua em condições em que o veículo tenha piso de baixa aderência com o solo em uma das rodas. Ele aplica torque de frenagem na roda que está escorregando e transfere o torque para outra que esteja em contato com o piso.

Outro item de série nas versões 4x2, o modo Sport permite que o motorista aproveite a performance do motor T270 já que habilita uma calibração diferenciada, com trocas de marchas mais rápidas que passam a ser realizadas em rotações mais altas. Nele, parâmetros como peso da direção, tempo de resposta do acelerador e mapa das trocas de marcha são ajustados para que o condutor aproveite os 185 cv e 270 Nm de torque em qualquer situação, tendo uma direção mais firme e uma experiência de condução mais esportiva.

Design renovado - Os faróis circulares agora são Full LED em todas as versões com luz de direção integrada: ao acionar a seta, toda a borda do conjunto se ilumina, destacando o veículo ao mesmo tempo em que aumenta a segurança.

O para-choque frontal ficou mais robusto, com linhas cruzando a peça horizontalmente e emoldurando os novos faróis auxiliares, também em LED. O conjunto recebeu uma peça proeminente na parte inferior, que destaca a dianteira e prepara o olhar para uma leitura da grade de sete fendas. Agora elas são emolduradas por reentrâncias em sua base que trazem também elementos do “X” das lanternas.

Na lateral, as novas rodas de liga-leve têm de 17” a 19”, com desenho atrelado à proposta de cada versão. Vale dizer que na versão Trailhawk há ainda um novo Easter Egg nas rodas. Os retrovisores trazem luzes de direção integradas contornadas por uma peça retilínea com o nome Jeep gravado em ambos os lados do carro, enquanto os badges laterais adotam novos grafismos. Na traseira o “X” que virou marca do Renegade adota um estilo nas lanternas em LED, que são complementadas pelo novo para-choque traseiro redesenhado.

Por dentro, o Novo Renegade apresenta um volante redesenhado - assim como no Compass e Commander - e adornado pelo badge Jeep, assim como um novo apoio de braço central semelhante ao do Jeep Commander. As palavras “Jeep 1941” gravadas em baixo relevo destacam o ano de nascimento da marca.

O Novo Jeep Renegade será oferecido em sete cores, sendo três novas para o modelo: Granite Crystal, Cinza Sting e a marcante Punk’N Orange, exclusiva da versão Trailhawk. Esse tom de laranja faz uma homenagem tanto à cor de lançamento mundial do modelo quanto ao tom disponível no Jeep Wrangler. As outras quatro tonalidades são Branco Polar, Prata Billet, Azul Jazz e Preto Carbon. Vale dizer que essa última passa a não ser cobrada no Novo Renegade.

Tecnologias - Todas as versões serão equipadas com diversos itens de segurança e auxílio à condução. O destaque fica pela frenagem autônoma de emergência (AEB), que faz um monitoramento contínuo do tráfego à frente. Quando é detectado o risco de colisão com outros veículos, o Renegade emite um alerta sonoro e visual ao motorista. Se não houver nenhuma ação, o sistema aciona automaticamente os freios do Renegade, reduzindo o impacto da colisão ou até impedindo uma batida.

Esse recurso é possível graças a uma câmera posicionada na parte superior do para-brisas. Esse mesmo dispositivo permite a inclusão de outros sistemas, como o assistente de manutenção de faixa (LKA). Eles fazem a leitura da sinalização horizontal da via e podem fazer correções pontuais no volante para alertar o motorista que o veículo está invadindo as faixas laterais. Por fim, a câmera também faz a leitura e reconhecimento contínuo das placas de trânsito, indicando no painel a velocidade da via em tempo real.

A segurança é reforçada pelo detector de fadiga, de série em todas as versões. Ele analisa diversos parâmetros do veículo, incluindo o tempo de viagem, e sugere ao condutor uma parada para descanso sempre que é identificado o risco de sonolência ao volante. O novo Renegade também pode receber a comutação automática do farol alto, que se ajusta conforme o tráfego ao redor para evitar o ofuscamento de outros veículos ao mesmo tempo em que assegura a melhor iluminação da via à frente.

O monitor de veículos no ponto cego (BSM) usa sensores nas laterais do Renegade para alertar o motorista, por meio de luzes nos retrovisores, da presença de carros ao redor em pontos que podem não ser vistos pelo condutor. O aviso de tráfego traseiro soma mais proteção em manobras e saídas de garagem em ré: quando os sensores detectam a proximidade de carros perpendiculares um alerta é emitido na cabine. Para completar, o modelo ainda pode receber faróis com comutador automático do facho alto (AHB), e sistema de estacionamento automático Park Assist. O AHB e o BSM são de série nas versões Trailhawk e Série S.

O novo modelo traz quadro de instrumentos com opção Full Digital de 7” com tela customizável que pode ser ajustada conforme o desejo do motorista. Nele é possível ver parâmetros como pressão do turbo, percentual de potência enviada às rodas e até a força G.

O Novo Jeep Renegade traz também sistema multimídia com tela de até 8,4 polegadas com integração sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de carregador de celular por indução com novo resfriamento pela saída de ar-condicionado direcionada, evitando superaquecimento comum nesse tipo de dispositivo. Outros passageiros podem carregar seus smartphones por meio das três entradas USB, sendo uma do tipo A e uma do tipo C no console central na frente e uma do tipo A para os passageiros do banco traseiro. Isso permite que o usuário possa usar o cabo mais adequado ao seu aparelho, sem a necessidade de adaptadores.

Versões - O novo Renegade será oferecido em quatro versões, cada uma com uma ampla lista de equipamentos de segurança e conforto. De série, todos os modelos virão com motor T270 de até 185 cv, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sistema multimídia com integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis Full LED, frenagem autônoma de emergência, alerta de manutenção e assistente de faixa, detector de fadiga, leitor de placas e seis airbags.

As versões Sport e Longitude têm câmbio automático de seis marchas e transmissão 4x2 com Traction Control +. A nova versão S oferece tração 4x4 e câmbio automático de nove marchas e seletor de terreno com quatro modos de condução. Por fim, a icônica Trailhawk completa o catálogo com a melhor capacidade fora-de-estrada do segmento, assegurada pelo selo Trail Rated, com tração 4x4, câmbio de nove marchas e seletor de terreno com cinco configurações.

Versão Sport - A versão Sport vem de fábrica agora com seis airbags, controle de estabilidade e tração, Traction Control +, modo Sport, faróis Full LED, frenagem autônoma de emergência, alerta e assistente de manutenção de faixa, detector de fadiga, leitor automático de placas, três conectores USB (sendo um do tipo C), rodas de liga-leve de 17”, start-stop e bancos com forração exclusiva. Além disso, traz câmbio automático de seis marchas, freio de estacionamento eletrônico, quadro de instrumentos com tela de TFT customizável, ar-condicionado, sistema multimídia de 7” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, piloto automático e limitador de velocidade ajustável, Como opcional, é possível incluir o Pack Exclusive, composto por rodas de 18” e bancos em couro.

Versão Longitude - A versão Longitude inclui todos os itens da Sport e ainda borboletas para trocas de marcha no volante, sistema multimídia de 8,4” também com Android Auto e Apple Carplay sem fio, faróis de neblina em LED, quadro de instrumentos Full Digital com tela de 7” e carregador de celular sem fio. Conta também com ar-condicionado automático digital de duas zonas e rodas de liga-leve de 18” e bancos em couro em preto. O cliente pode agregar como opcional banco em couro na cor marrom.

Versão Série S - Essa versão é inédita para a gama do Renegade. Com câmbio automático de nove marchas, ela tem os equipamentos do Longitude e agrega tração 4x4 com bloqueio eletrônico de diferencial, seletor de terreno com quatro configurações, modo 4x4 Low, controle eletrônico de descida Hill Descent Control e sete airbags (incluindo um para o joelho do motorista). Tem bancos em couro, abertura/fechamento do veículo e partida do motor sem chave, rodas de 19” de liga-leve, comutação automática do farol alto, assistente de estacionamento automático Park Assist, detector de tráfego traseiro e monitor de veículos no ponto cego. Como opcional, é possível o cliente optar por teto solar elétrico panorâmico.

Versão Trailhawk - A versão Trailhawk soma os itens da S e rodas de 17” de liga-leve, pneus de uso misto exclusivos da versão e suspensão elevada, além de proteções off-road para cardan, câmbio e tanque de combustível, e o selo Trail Rated, que assegura sua aptidão para as trilhas mais exigentes. O quadro de instrumentos digital de 7” tem uma animação exclusiva, enquanto a cabine usa bancos em couro com costura vermelha, mesmo tom dos acabamentos dos alto-falantes e saídas de ar-condicionado laterais. O seletor com cinco modos de condução inclui a exclusiva configuração Rock (pedra), desenvolvido para encarar grandes obstáculos, algo possível graças aos ângulos off-road extremos: são 30º de ataque, 22º de rampa e 32º de ângulo de saída. Ainda é possível adquirir como opcional teto solar elétrico panorâmico.

Welcome kit - Os mil primeiros clientes que comprarem o Novo Jeep Renegade ganharão um welcome kit composto por uma caixa de som e copo retrátil que virão em um estojo exclusivo. Os novos proprietários do Novo Renegade também terão direito a uma corrente militar personalizada (dog tag). Para receber, ele deve seguir as orientações que seguirão com o kit, se inscrever no programa Jeep Wave e indicar seus dados para a entrega.

Preços

Preços para todo o Brasil, exceto estados de São Paulo e Paraíba:

- Novo Jeep Renegade Sport T270 Turbo Flex AT6 - R$ 123.990

- Novo Jeep Renegade Longitude T270 Turbo Flex AT6 - R$ 138.990

- Novo Jeep Renegade S T270 Turbo Flex AT9 4x4 - R$ 163.290

- Novo Jeep Renegade Trailhawk T270 Turbo Flex AT9 4x4 - R$ 163.290

